ÓAM-Ózdi KC: A végletek csapata volt a piros-kék együttes

Egy rendkívül kiegyenlített, kiszámíthatatlan bajnokságban végül a kilencedik helyen végzett az ÓAM-Ózdi KC férfikézilabda-csapata. Az NB I/B-s Keleti csoportjában az ózdiak mindkét arcukat többször is megmutatták. Képesek voltak legyőzni vagy megszorongatni élcsapatokat, ugyanakkor nem egy esetben szenvedtek az alsó régióhoz tartozó ellenfelekkel szemben. A piros-kékek az őszi idény után még a jónak mondható ötödik helyen álltak, ami a téli alapozás előtt optimizmussal töltötte el a szakvezetést.

Biztató ősz

– Nem volt rossz őszünk, bár a bajnokság első felében is hullajtottunk értékes pontokat. Természetesen a végén ez is hiányzik – fogalmazott Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője. – Két nagyszerű élmény volt a Békés és a Mezőkövesd hazai legyőzése, de ekkor még a keretünk is bővebb volt, és a sérüléshullám sem sújtott bennünket annyira, mint tavasszal. Úgy nézett ki, hogy minden rendben van, de a téli felkészülés idején előjöttek a problémák. Kulcsjátékosok sérülései hátráltatták a munkánkat, ez pedig szinte végigkísérte a folytatást.

Nincs mit szépíteni: az ÓAM-Ózdi KC tavasza messze elmaradt a várttól. Hazai környezetben az együttes hat vereséget szenvedett, idegenben öt pontot szerzett, így a hajrában nem előre, hanem sokkal inkább az üldözőkre kellett figyelni. A biztos bennmaradást végül teljesítette a gárda, de az átalakult mezőnyben jó néhány pont, elsősorban hazai körülmények között bennmaradt.

Sok sérült

– Mindenki nehezen tudja feldolgozni, hogy a saját közönségünk előtt sikertelenek maradtunk. Ennek sok összetevője volt, természetesen azon dolgozunk, hogy ilyen a következő szezonban ne forduljon elő. A helyzetünkre jó példa a kövesdi vendég­játékunk, ahol összesen 11 játékost tudtunk beírni a jegyzőkönyvbe. Soha, egyetlen alkalommal sem tudtunk kiállni a legjobb összeállításunkban, ez pedig folyamatosan éreztette a negatív hatását. A vereségek hatására görcsössé vált a csapat, és azt sem tagadom: a végére egy kicsit szétestünk. Ezt elmondtam a fiúknak az évzárón is. Hosszú, fárasztó szezon volt, most fel kell töltődjünk, és újult erővel augusztustól nekivágni a következő szezon felkészülésének.

Az ÓKC a megszokott menetrend szerint fog alapozni.

– Augusztus 1-jén találkozunk a csapattal, innentől kezdve pedig hat hét áll rendelkezésünkre, a következő bajnokság ugyanis szeptember közepén indul. A kiírás szerint az NB I/B-ben a mostanihoz képest eggyel kevesebb csapat indul, a 12 fős mezőnyből pedig a legjobb 9 marad bent. A híreket hallva több csapat is megerősödik, vannak helyek, ahol gondokról szólnak a hírek. Nekünk az lesz a célunk, hogy tovább erősítsük az egyesület hátterét és megpróbáljunk a Keleti csoport első feléhez tartozni. Ezért fogunk dolgozni.

Legalább hat

Az ÓAM-Ózdi KC keretében jelentős változások várhatóak, de a szerződések aláírásáig Szakál György nem árul el konkrét neveket. Az viszont biztos, hogy legalább hat távozóval és érkezővel kell számolni Ózdon, tehát a felnőttegyüttes egy nagyobb vérfrissítésen esik át.

