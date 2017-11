Ő a legidősebb vállalkozó?

Úgy beszéltük meg, nem jön fel a szerkesztőség harmadik emeletére, csak jelzi, hogy itt van, és én lemegyek hozzá a földszintre. Nem akartam, hogy 84 évesen ennyit lépcsőzzön. Pontban fél tízkor, ahogy megbeszéltük, megérkezett. De nem szólt, csak feljött a harmadikra, és ott várt engem. Fáradtságnak nyoma sem volt rajta, pedig csomagokkal érkezett.

Színes gömbök

Dobozokban, gondosan becsomagolva hozta az általa készített karácsonyfadíszeket. A színes, fényes, csillogó gömbök kikerültek a dobozokból, óvatosan rendezgette azokat az asztalon, vigyázott, a csüngők, gyöngyök össze ne akadjanak. Közben büszkén mesélte, úgy tudja, ilyet senki nem készít Magyarországon.

– Ezek hungarocellgömbök, amiket selyemmel vagy bársonnyal vonok be – kezdte mesélni Völgyesi Béláné Mária néni. – Ez a macerásabb feladat, mert ha csúszik az anyag, nagy odafigyelést igényel. Amint bevontam az alapot, arra már ízlés szerint, különböző mintákban, gombostűvel strasszokat, csipkét, gyöngyöket rakok.

Mária néni 2015 telén az interneten talált rá erre a technikára. Igaz, véletlenül, hiszen lányával virágmagot kerestek a világhálón, de valahogy ráleltek a karácsonyfadíszek készítésének ezen eljárására. Majd gyakorlás következett, hiszen egyből nem ment a neten ellesett művelet, közel harminc díszt rontott el, míg elkészült az első tökéletes.

Először az interneten

Akkor úgy gondolta, nyugdíj-kiegészítésként jól jönne, ha árulná ezeket, ezért vállalkozásba kezdett. Úgy véli, jelenleg ő a város legidősebb vállalkozója. „Először az interneten árultam, de a képek olyan rosszul sikerültek, hogy nem volt érdeklődő a díszek iránt. Az első évem veszteséges volt, tavaly már jobban vitték, de jártam vásárokba is árulni a díszeimet” – mesélte Mária néni. Azt is elmondta, vannak, akik sokallják, hogy 2500 forintért adja díszeinek darabját, de elmondta, a strasszok, gyöngyök, amik rákerülnek, nagyon sokba kerülnek, ráadásul időigényes is elkészíteni egy-egy gömböcskét.

Ezüst, lila, kék, piros, rózsaszín labdácskák kerültek elő a dobozából. Kérdésünkre, hogy melyik a kedvence, azt válaszolta, mindegyiket szereti. „Nekem az alkotás öröme a fontos, attól vagyok boldog, hogy ilyet el tudok készíteni” – mutatta büszkén műveit.

Mária néni pénzügyi előadóként dolgozott, de már 36 éve nyugdíjas. A karácsonyfadíszek készítése mellett még mai napig is vállal könyvelést. „Most már nehezedik a kezem, jön a reuma, de azért készítem a díszeket, készülök karácsonyra. Az üzemem – ami a kisszobám – november 25-én nyit, hogy karácsonyra teljesítsem a megrendeléseket” – sorolta.

