Nyuszik kedvencéből sült a torta

Az elegáns répatorta már az asztal közepén várt minket. Tetején csokitojások, marcipán répa és némi zöld fondant ráreszelve, mintha fű lenne. Igazi tavaszi sütemény: friss, könnyű, ízletes. Na és persze gyönyörű. Pedig csak úgy összedobta Sebők Erzsébet, legalábbis ő így fogalmazott, amikor rácsodálkoztunk a tortára. Kedden ugyanis arra kértük az amatőr cukrászt, hogy készítsen valami húsvétit. Szívesen vállalta, és a hagyományos sonka-tojás kombó helyett egy répatortát álmodott meg – és készített el – olvasóinknak.

A díszítéshez is csak némi kreativitásra van szükség.” Sebők Erzsébet

Könnyű összeállítani

Igaz, a kóstolásból pont olvasóinkat hagytuk ki, de ennek oka, a szerkesztőségnek ajándékozott torta bőven lapzártánk előtt elfogyott. Nem véletlenül, ezért is ajánljuk jó szívvel mindenkinek, hogy lepje meg családját ezzel a kiváló édességgel. Ráadásul a húsvéti asztal közepén is jól mutat ez az ünnepre hangolt répatorta.

– Nem kell megijedni, könnyű összeállítani a tésztáját, a krémet, és a díszítéshez is csak némi kreativitásra van szükség – mondta Erzsébet. – Én színes csokipasztillából formába öntöttem tojásokat, de ezt el lehet hagyni, bolti csokitojás vagy csokinyúl is megteszi. Marcipánt vagy fondant pedig lehet sajtreszelőn ráreszelni, hogy fűhatása legyen.

Erzsébet elárulta, amikor elkezdett a sütéssel foglalkozni, eleinte minden eszközt megvett, amire azt hitte, fontos, szükséges lehet a díszítéshez. Ezek nagy része ma már a szekrényben, dobozokban áll, mert rájött, a konyhában vannak olyan eszközök, amiket egy kis kreativitással lehet használni a cukrászatban is.

Erzsébet egyébként is szeret kísérletezni. Ezt a húsvéti répatortát is így sikerült összeállítania. Az alapreceptet Dugas Erika alkotó galériájában kapta.

Nagyon finom és szép

„Érdekel a festészet, ezért beiratkoztam a galériába. Jó kis közösség jött össze, ahol recepteket is cserélünk. Én alapvetően nem szeretem a répatortát, de egyik alkotótársam egyszer hozott egyet, ami nagyon ízlett. Azóta több receptet kipróbáltam, de igazából ez vált be. Picit kiegészítettem, a tésztájába csokipasztillát is teszek. Illetve nem sima tortaformában sütöm, mert annyira sűrű a tésztája, hogy abban nem sülne át. Inkább kuglóf formába teszem a tésztát, így könnyebben megsül, jobban átjárja a hő” – sorolta.

– Nem csak díszíteni egyszerű, elkészíteni is, hiszen bögrés recept, nem kell méregetni – tette hozzá. – Viszont nagyon finom és szép. Húsvétra a családnak is ezt készítettem, és az unokák is nagyon szeretik. Nem mellesleg a sonka és a tojás mellett jól mutat az ünnepi asztalon.

A répatorta receptje

Hozzávalók: (2,5 dl-es bögre)

A tésztához : 3 db tojás, 1 bögre cukor, fél bögre olaj, 1 és negyed bögre liszt, 2 teáskanál sütőpor, 1 teáskanál szódabikarbóna, 2 bögre reszelt répa, fél bögre kókusz, fél bögre süthető csokoládé, fél bögre durvára vágott dió, citromhéj, csipet só.

: A krémhez : 1 doboz mascarpone­krém, 10 dkg fehér csoki, 1–1,5 dl tejszín, citromlé, egy rúd vanília kikapart magja.

:

Elkészítés:

A tojásokat a cukorral félhabosra keverjük, majd hozzáadjuk az olajat, ezzel teljesen kikeverjük. Majd ehhez hozzákeverjük a száraz­anyagokat. De a szódabikarbónát és a sütőport a liszthez adjuk. A tésztát a sütőformába öntjük, először 180 fokon tíz percig sütjük, hogy a tésztát felhúzza a meleg, majd lejjebb vesszük, és 45–50 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. Fontos, ne nyitogassuk a sütőt!

Közben a krémet elkészítjük: a mascarponét kikeverjük a felolvasztott, kihűtött fehér csokival. A tejszínt felverjük, belekeverjük a krémbe, bele a vanília, kicsi citromlé. Majd megkenjük a kihűlt tortalapokat.

