Nyuszik is voltak a Múzeumportán Cigándon

Ezen a napon kicsik és nagyok látogattak el ebbe az intézménybe, ahol egy kellemes délelőttöt tölthettek el.

Tojást is festettek

A nap folyamán „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkénteseinek segítségével különböző tojásfestési technikákat sajátíthattak el a vendégek, Csomós Anita közreműködésével a gömöri tojásfestés rejtelmeibe nyerhettek betekintést az érdeklődők.

A húsvéti dekorációs pályázatról készült kiállítást is sokan megnézték. A rendezvény alatt a piactéren felállított játékokat is kipróbálhatták a látogatóink, valamint tombolasorsolás keretén belül gazdára talált nyolc darab nyuszi is.

