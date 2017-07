Nyugalmat, együttműködést szeretne Szentistván új polgármestere

A nyugalom és a béke helyreállítását tűzte ki elsődleges céljaként Szentistván megválasztott új polgármestere, Dobóné Koncz Judit. A korábban három cikluson keresztül képviselőként is tevékenykedő új faluvezető társadalmi megbízatásban szeretné ellátni tisztségét. Úgy érzi, van benne annyi erő, hogy mindkét feladatát maximálisan el tudja végezni.

– Harminchárom éve dolgozom a Pesti Patikában expediáló szakasszisztensként, és ezt a jövőben is szeretném folytatni, továbbra is szeretnék segíteni az embereknek. Szerencsére a főnököm rugalmas, valamint a patika és a hivatal közti távolság sem nagy.

Fontos a család

Fontos ebben a munkában számomra a családom, a barátaim és nem utolsó sorban a hivatali dolgozók és a megválasztott képviselők támogatása is – fejtette ki a polgármester asszony, aki egyébként tősgyökeres szentistváni.

Bízik abban, hogy a testület tagjaival is jól együtt tudnak majd működni. Azokkal is, akik inkább a korábbi polgármestert támogatták, hiszen ők is jó programmal rendelkeznek. Mint mondta, jól működő önkormányzati és hivatali rendszert szeretne kialakítani. Önmagát jobboldalinak vallja, de egyik pártnak sem tagja és egyformán áll mindenkihez, legyen jobb-, vagy baloldali politikai beállítottságú. Kifejtette, jó kapcsolatot ápol a térség országgyűlési képviselőjével, Tállai Andrással, aki támogatja azokat, akik tenni akarnak a falujukért.

Dobóné Koncz Judit eddig is folytatott közéleti tevékenységet. Korábban húsz évig tevékenykedett a Máltai Szeretetszolgálatban, a falu képviselő-testületében három cikluson keresztül képviselő, egy ízben alpolgármester volt, egyébként pedig a pénzügyi bizottság tagja, majd vezetője. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottságában is dolgozott, jelenleg a Terület- és Vidékfejlesztési Bizottságában vállal aktív szerepet. A 2014-es önkormányzati választáson szintén beválasztották a szentistváni testületbe, de végül úgy döntött, nem veszi át mandátumát. Úgy érezte, nem tudtak volna együtt dolgozni, s ez sajnos be is igazolódott. Az áprilisi önfeloszlatást követően sok biztatást kapott, induljon el a polgármesterségért. Igyekezett nem belefolyni az adok-kapokba.

– Nyugalmat, összefogást szeretnék Szentistván érdekében. Ez az elsődleges feladat. A második, hogy használjuk ki a még kínálkozó pályázati lehetőségeket. A környező települések, akik pályáztak, azok fejlődtek, nálunk ez elmaradt.

Előkészítés

A következő hetek feladata az lesz, hogy a megválasztott képviselőkkel készítsük elő a döntéseket, hogy az alakuló ülést követően július 31-ig beadhassuk a pályázatokat – magyarázta a megválasztott polgármester, aki emellett célként tűzött ki további kisebb-nagyobb fejlesztéseket, legyen szó utakról, járdákról, egészségügyről, de gondol a közösségekre, a közbiztonságra és az idősekre, de újraindítaná a Matyó Lakodalmast is.

Kiemelte, fontos pályázat az, hogy bölcsődét alakítsanak ki, de szeretnék felújítani a templomot, amelyen az elmúlt években statikai problémák jelentkeztek. Szintén igyekszik jól működtetni a közmunkaprogramot, növelni a civil szervezetek támogatását. A tervek szerint ismét beindul majd a felnőtt labdarúgás a Titán SE-ben. Szeretné a falu életébe jobban bevonni a Szentistvánon élő külföldieket, bízik abban, hogy még többen érkeznek majd, amelyre akár falusi turizmust is lehet alapozni. Számít arra, hogy a fiatalok is nyitottak lesznek a faluvezetés felé és elmondják, mire van szükségük, csakúgy mint a vállalkozók.

