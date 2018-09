Nyomtalanul eltűnt egy miskolci nyugdíjas Görögországban

A miskolci szobafestő múlt szombat óta nem adott életjelet magáról, fia, Attila a helyszínre utazott – írja a Blikk.hu.

– Egyszerűen elképzelésem sincs, mi történhetett apuval. Nagyon sokat dolgozott az utóbbi időben, ezért úgy döntött, hogy megérdemel egy hét pihenést. Próbáltam lebeszélni, hiszen nem beszél nyelveket, de ő hajthatalan volt

– mondta a Blikknek az eltűnt férfi fia, Attila.

A férfi múlt vasárnap egy befizetett hajóútra ment volna, de a reggeli találkozón már nem jelent meg. Mint fia elmondta, apja szellemileg és fizikailag is tökéletes állapotban volt, ugyanakkor tájékozódni rosszul tudott. A rendőrségtől megkapta apja holmijait, így lehet tudni, hogy az úszónadrágja is megvan, azaz vélhetően nem úszás közben esett baja. Ugyanígy megvan a mobiltelefonja és a pénze is, a hotelnek pedig nincsenek kamerái, így azt nem sikerült rekonstruálni, hogy mikor hagyta el az épületet.

Forrás: blikk.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA