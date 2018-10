Nyolcmillió eurós fejlesztés a bőcsi sörgyárban

Negyvenöt éves fennállásának két legnagyobb beruházásába vágott bele idén a Borsodi Sörgyár bőcsi gyárában. A többlépcsős, összesen hároméves beruházás során megújítja fejtőüzemét, ezzel a hazai sörgyár a Molson Coors­­­ régiós stratégiai központjává léphet elő. A folyamat első lépéseként a Borsodi Sörgyár idén tavasszal lecserélte a palackfejtő gépét, a most bejelentett beruházás során pedig a Molson Coors Magyarországon építi ki a cseh és a horvát piacot is kiszolgáló új doboztöltőgépsorát. A beruházásnak köszönhetően mind az üzem kapacitása, mind a gyártás hatékonysága jelentősen javulni fog.

Az utóbbi években egyre inkább nő a sörök, különösen a minőségi iránti kereslet.” Vuleta Zsolt

Idén ősszel

A sörgyár várakozásai szerint a fejlesztés eredményeként mintegy 700 000 hektoliterrel, összesen 2,5 millió hektoliterre bővülhet a gyár éves kapacitása. A mintegy 8 millió euró (körülbelül 2,6 milliárd forint) értékű beruházás első szakasza a terület előkészítésével idén ősszel kezdetét vette, ezután az új gépsorhoz tartozó energiaellátások kiépítése, valamint az épületgépészeti munkák következnek. 2019 elején telepítik az új berendezéseket, amelyeket jövő év áprilisában kezdenek tesztelni, és ha minden folyamat rendben megy, júniusban már teljes kapacitás mellett működhet az új doboztöltőgépsor.

Bővítik a létszámot

A fejlesztés kapcsán Vuleta Zsolt ügyvezető a piaci igényekre való reagálás fontosságát emelte ki:

„Küldetésünknek tekintjük, hogy munkánkkal tevékenyen hozzájáruljunk a hazai sörkultúra építéséhez, fejlesztéséhez. Az utóbbi években egyre inkább nő a sörök, különösen a minőségi sörök iránti kereslet, és ez azt igazolja, hogy jól végezzük a munkánkat. Ennek megfelelően elérkezettnek láttuk az időt, hogy belevágjunk a gyártósorunk fejlesztésébe, melynek fontos szerepe lehet abban, hogy elérjük célkitűzéseinket, és első számú választássá váljunk partnereink és a fogyasztók számára.”

Az új berendezés és megnövekedett kapacitás várhatóan nagyobb munkaerőt is igényel, melynek kapcsán Szilva János ellátásilánc-igazgató hozzátette: „A Borsodinál mindig is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a lehető legmagasabb minőségű sörrel szolgáljuk ki a hazai fogyasztókat. Ezt az elkötelezettséget ismerte most el anyavállalatunk ezzel a beruházással. További jó hír, hogy a kapacitás bővülése mellett mintegy 10 százalékkal szeretnénk bővíteni bőcsi üzemünk dolgozói létszámát.”

ÉM

