Nyolcassal küldték haza a fiatalokat a Jegesmedvék

Nem rontottak fejjel a falnak a piros-fehérek, az első harmad első felében a kapuk egyik oldalon sem voltak túl nagy veszélynek kitéve. A 8. percben Pance estében nem tudott a ketrecbe találni, válaszként Fafrák ugrott ki a túloldalon, és hagyta ki a meccs első ziccerét. A folytatásban a Macik Pavlickót tesztelték lövésekkel, és a 14. percben értek el sikert, ekkor tudták a hálóőr mögé küldeni a korongot. Úgy, hogy Harrison átadása után Pance hátulról megkerülte a kaput, majd visszatette a pakkot a feladónak, aki kipúpozta a hálót egy lövéssel, 1-0. Nem egész három perccel később, némileg váratlanul egyenlített a szlovák együttes, Juscák adott jó passzt Fafráknak, aki ezúttal nem hibázott, a Macik meg majd elemezhetik, hogy miként maradhatott ilyen üresen a kapu torkában a támadó, 1-1. Az első játékrész hajrájában Fafrák kiállítása után volt még egy emberfórjuk a hazaiaknak, és ennek az időszaknak a legnagyobb eseménye az volt, hogy Szirányi botja eltörött, mert a jeget jobban eltalálta, mint korongot, így a cseréje idején 4-4 mezőnyjátékos küzdött egymással.

Gólszüret

A második játékrészben előbb az adott okot feljegyzésre, hogy a hazai csapat elcserélte magát, és mivel hat mezőnyjátékos volt a jégen, ezért kétperces kisbüntetést kaptak. De ebből nem, hogy előnyt nem tudtak kovácsolni a szlovák fiatalok, hanem még hátrányba is kerültek. A hazai védőharmadban Magosi szerzett korongot, és meg sem állt a kapuig, majd Pavlicko mögé küldve a korongot, 2-1. A következő minutában Kulmala tekergett a kapu környékén, és olyan testhelyzetből perdítette a gólvonal mögé a pakkot, ami a lehetetlenséggel volt határos, 3-1. Még mielőtt hátradőlhettek volna a Macik, Kollár bombázott a rövid felső sarokba a 29. percben, nem sokkal Láda B. kiállítása után, emberfórból, 3-2. A 34. minutában Milam tette vissza a közte kettőt, miután Láda B. lövése után a kapusról kipattanót a ketrecbe gyömöszölte, 4-2. Nem sokkal később Galanisz indult el az egyik sarokból a kapu mögött, majd amikor a gólvonal magasságába ért, fonákkal a hosszú felső sarokba rámolta a korongot, 5-2. A játékrész hajrájában kettős emberelőnybe kerültek a vendégek, akik Fafrák bombájával szépítettek, 5-3.

A harmadik harmad miskolci góllal kezdődött, 116 másodperc után Kulmala kapu elé belőtt korongjánál röviden szabadítottak fel a szlovákok, Somogyi pedig köszönte szépen, és a hálóba durrantott, 6-3.

Két percenként

A DVTK góleső ezzel nem ért véget, Milam passza után Pance talált be éles szögből, emberfórban, a 44. minutában, 7-3. A kétpercenkénti gólok sorában ezután Loiseau következett, aki Magosi átadása után két védőn és a cerberuson keresztül gyalogolt a kapuba a koronggal, 8-3. Ezt követően kapust cseréltek a szlovákok, és Kostelnynek jobban ment, szerencséje is jobban volt, és ez szépítésre hozta fel társait, Kollár is megszerezte második találatát, 8-4.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv: DVTK Jegesmedvék vs. HK Orange 20 8-4 (1-1, 4-2, 3-1)

Miskolc, 805 néző. V.: Snasel, Kalina – Kollár, Rojik (szlovákok).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Crawford (1), Láda B. (1), Miskolczi, Loiseau 1, Magosi 1 (1) – Szirányi, Vojtkó, Pance 1 (2), Kulmala 1 (1), Somogyi 1 – Rusk, Milam 1 (1), Harrison 1, Vas, Vincze – Kiss D., Ritó, Galanisz 1, Duschek (k). Vezetőedző: Glen Hanlon.

HK Orange 20: Pavlicko – Stefanka, Sevec, Urbanek (1), Kollár 2, Fafrák 2 (1) – Manák, Golián, Dzugan, Kövér, Slávik (1) – Boldizar, Kupec, Lunter, Giertl, Havrila – Romanák, Nahálka, Svitana, Cenka, Juscák (1) – Kostelny (k). Szövetségi edző: Ernest Bokros.

Kiállítások: 12 perc+10 perc fegyelmi (Pance), ill. 8 perc.

