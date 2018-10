Nyolcadik végére nyelvvizsga

A nyelvtudás általános szintjének emelését tűzte ki célul a kormány; ennek érdekében különböző intézkedéseket terveznek. Azonban vannak olyan diákok, akik már most is eljutnak a középfokú nyelvvizsgáig néhány év nyelvtanulás után. A miskolci Fazekas Utcai Általános Iskola egyik 15 fős angolcsoportjából például öten is megszerezték a középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt a 8. osztály végén.

Mi a titok?

Angoltanáruk, Lavotháné Horváth Ágnes azt mondja, rajtuk kívül még legalább 3-4 diák rendelkezik közülük középfokú nyelvtudással, csak ők nem voltak elég bátrak, hogy megmérettessék magukat.

Természeten azt kérdeztük a nyelvtanártól, hogy mi a titok. Hiszen nagyon sokan még az egyetemi évek végére sem jutnak el a megfelelő szintre.

– Receptet nem lehet adni – jelentette ki elöljáróban a pedagógus –, de a tapasztalatom az, hogy a sikerhez szükség van a jó képességű és motivált gyerekekre, a támogató szülőkre és természetesen a tanárra. Nálunk 3. osztályban kezdődik a nyelvoktatás. Szerintem ekkor még az a legfontosabb, hogy a gyerekek megszeressék az angolt, mert ha szeretik, akkor később a nehezebb feladatokat is szívesen csinálják meg. Itt jönnek képbe a szülők. Az ő segítségükre is szükség van a kezdetekben, hogy a gyerekeknek sikerélményük legyen. Ha otthon foglalkoznak vele egy kicsit, akkor könnyebben megjegyzi, amit az órán tanultunk, s másnap sikerélménye lesz. Ennek hiányában viszont csökken a lelkesedése. A következő lépés, hogy tanulja meg az angolt tanulni. Később pedig, amikor bejön a mindennapos angol­óra, észre sem veszi a diák, hogy már gondolkodtatóbb feladatokat kell megoldania, mert mindennap foglalkozik vele, s természetessé válik a nyelvhasználat. Éppen ezért az órákon első perctől igyekszem csak angolul beszélni. Az érdeklődés fenntartása azonban végig nagyon fontos.

Játékok és dalok

Bár az a tapasztalatom, hogy az angolt szeretik a gyerekek, mert a számítógépes játékok nyelve angol, a kedvenc dalaikat is angolul éneklik, mégis szükség van időnként játékos, könnyedebb órákra, ahol slágerszövegeket fordítunk, vagy filmekről beszélgetünk. Egy-egy alkalommal angol nyelvű filmet nézünk meg. Ám itt is fontos a fokozatosság. A kicsikkel rövid mesével kezdünk, amiben még kevés a szöveg, a nagyobbakkal angol nyelvű filmet angol felirattal, a nyolcadikosokkal pedig már felirat nélkül. A diákok olyan szorgalmi feladatot is kapnak, hogy ha láttak valamilyen érdekes filmet vagy olvastak valamilyen izgalmas könyvet, számoljanak be róla angolul. Fontos az is, hogy sokat beszéljenek, mert ez segít a gátlások leküzdésében – adott bepillantást tanítási módszerébe Lavotháné Horváth Ágnes.

Bátran beszéljenek!

Hangsúlyozta: emlékszik, amikor ő kezdett el nyelvet tanulni, eleinte nem mert megszólalni, mert azon gondolkodott, hogy rakja össze helyesen a mondatokat.

– Ezért én nem javítom a hibákat, miközben beszélnek a gyerekek, mert az a cél, hogy bátran merjék elmondani, amit akarnak. Persze a javításnak is megvan a maga ideje, akkor, amikor nyelvtani kérdésekkel foglalkozunk. Én egyébként annak vagyok a híve, hogy sok-sok szót tudjanak a gyerekek. Mert ha nyelvtanilag esetleg kicsit hibásan beszélnek, attól még meg tudják értetni magukat, de ha nincs szókincsük, akkor meg sem tudnak szólalni angolul. Bevált módszer az is, hogy csoportos vagy páros feladatot kapnak, mert így minden gyerek minden órán szóhoz jut – hívta fel a figyelmet az angoltanár. Hozzáfűzte: fontos a jó tankönyvválasztás is, mert ha a gyerekek érdekfeszítő olvasmányokat olvasnak angolul, akkor a kíváncsiságuk miatt szinte észre sem veszik, hogy fél oldal szöveget kell átböngészniük. A nagyobbaknak pedig gyakran ad prezentációs munkát, amit egy kis kutatómunka előz meg, majd azután örömmel adják elő. (Főleg, ha közben számítógépet, interaktív táblát is használhatnak.)

–Azért azt hozzá kell tenni, hogy általánosságban nem várható el 14-15 éves gyerekektől, hogy középfokú nyelvvizsgát tegyenek. De a tanárnak észre kell vennie, tudnia kell felismerni, ha olyan csoportja van, ahol erre fogékonyak, nyitottak a tanulók, és bátorítani, segíteni kell őket ennek elérésében. A többieknek pedig meg kell adni azt a biztos alapot, amire a középiskolás kollégák építeni tudnak. De a legfontosabb a nyelv megszerettetése. Próbáljunk meg szórakozva tanulni – fűzte hozzá az angoltanár.

Hegyi Erika

