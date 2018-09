Nyolc új futballista a DVTK mérlege

Keddig bezárólag nyolc nap alatt négy új futballistát igazoltak a piros-fehérek.

A DVTK sportigazgatóját kérdeztük az NB I-es labdarúgócsapat nyári játékosmozgásáról.

Fotó: ÉM-Archívum © Fotó: ÉM-Archívum

A múlt héten pénteken zárult a labdarúgásban a nemzetközi átigazolási időszak, de ez nem akadályozta meg a DVTK NB I-es labdarúgócsapatát abban, hogy újabb játékosokat szerződtessen, hétfőn és kedden is egy-egy labdarúgó megszerzését jelentették be. Mivel keddig bezárólag nyolc nap alatt négy új futballistát igazoltak a piros-fehérek, elsőként azt kérdeztük ifjabb Tajti Józseftől, a DVTK sportigazgatójától, hogy várható-e még további játékos, játékosok érkezése.

– Mostanában nem, legalábbis nem tervezzük, de a játékospiac olyan, hogy itt bármikor történhetnek váratlan események – válaszolta ifjabb Tajti József, aki arra a kérdésre, hogy miért az átigazolási időszak hajrájában sűrűsödtek be az események a DVTK-nál, átigazolási fronton, így felelt: – A játékoskeretben az évad előtt nem tervezetünk ilyen mértékű változtatást, 3-4 fő megszerzésében gondolkodtunk Fernando Fernandez vezetőedzővel. Ugyanis a keret minden tagjának a labdarúgótudásával tisztában voltunk, a kérdés csupán az volt, hogy arra a munkára, ami a tavalyi évad tűzoltása után az új évadra történő felkészüléssel elkezdődött, mennyire lesznek fogékonyak a játékosok. Többen meg tudtak újulni, például Bacsa és Antal B., de voltak olyanok, akiknek ez nem sikerült. Egy ideig türelmesek voltunk mindenkivel szemben, tekintettel voltunk arra, hogy az elmúlt két évben a kiesés elkerülésért vívott harccal együtt járó mentális problémák leküzdése, törlése nem megy egyik napról a másikra, de ez a várakozás nem tarthatott az idők végezetéig. Volt egy pont, amikor úgy döntöttünk, hogy megválunk azoktól, akik nem képesek hozzáállásban olyan szintet hozni, amivel teljesítményük maximumát adhatják, akiknek a játékára egy környezetváltozás jobb hatással lehet.

Felrázzák a jelenlegit

Arra a kérdésre, hogy mikor volt ez a pont, így felelt a DVTK sportigazgatója:

– A Debreceni VSC elleni mérkőzés után, vagyis a 3. fordulót követően erősödött fel az, hogy lépjünk ebben az ügyben. Ekkorra azért már túl voltunk azon, hogy tudjuk, hogy mire képesek a játékosok nyomás alatt, és mivel játékban, eredményességben elmaradtunk a várakozástól, változtatnunk kellett. Így azon labdarúgók számára, akiknél azt láttuk, hogy nem tudnak megújulni, nincs bennük meg a kellő hit ahhoz, hogy a más pályára állítandó DVTK-ért küzdjenek, és nem kiesés elkerülésért küzdő csapatban gondolkozzanak, más lehetőséget adtunk. A cél az volt, hogy ők új környezetet találhassanak maguknak, távozásukkal mi pedig felrázzuk a jelenlegi keretet, és új szellemiségű együttest formálhassunk. Roham­munkában kellett újra bevetnünk magunkat a játékos­piacon, és ennek eredménye a négy új fiú. Vannak, akik még nem mutatkoztak be, de ettől függetlenül, meglátásom szerint az utóbbi 3-4 fordulóban már jobb szellemiségű csapatot láthattak a szurkolók a pályán. A játékosok harcolnak, egymásért is, és mindent megtesznek azért, hogy eredményesek legyünk, úgyhogy én bizakodó vagyok a jövőt illetően. Harcos, küzdeni tudó csapat van alakulóban.

Az újakról

Megkérdeztük a sportigazgatótól, hogy a keretben van-e még hiányposzt, volt-e olyan szerencséjük, hogy az átigazolási hajrában, amikor már szűkös a játékospiac, olyanokat találtak, akikre éppen szükségük volt.

– Elméletileg minden poszton van verseny a csapatba kerülésért. Azért használom az elméletileg szót, mert a gyakorlatban ez nem mindig van így. Mondok egy példát: Tamás M. játszott a legutóbbi mérkőzésen baloldali védőt, de rá biztosan nem számíthatunk egy hónapig, mert a Paks ellen összefejelt az ellenfél egyik labdarúgójával, és úgy játszotta végig a ­meccset, hogy az arccsontja, és orrcsontja is eltörött, emiatt meg kellett műteni. De ezen a poszton bevethető az újak közül Martin Juhar, aki már bemutatkozott a DVTK-ban – mondta ifjabb Tajti József, aki az elmúlt napokban érkezett további futballistákról is szót ejtett: – A közelmúltban érkezett további három játékos is nagyon jó szellemiségű, dolgos gyerek. Szabó B. tehetséges középpályás, őt a Puskás akadémiáról jól ismerem, a játékosom volt, tudom mire képes. Polgár a jövő embere, a jobb oldali védőként hosszú távon megoldást, alternatívát jelenthet ezen a poszton. Márkvárt pedig igazi „írástudó” futballista, olyan játékos, akinél jó helyen van a labda, az ő érkeztétől azt várjuk, hogy a labdabirtoklásunk is jelentősen javulni fog.

Spanyolokról

Azt is felvetettük a sportigazgatónak, hogy a csapatépítés terén hátrányban vannak a riválisaikkal szemben, hiszen a négy új labdarúgó beillesztése idővel jár.

– Fernando Fernandez május elején, én egy hónappal később érkeztem Diósgyőrbe, vagyis csak néhány hét különbséggel láttunk munkához, de egyaránt új környezetbe kerültünk, és nem volt meg az az előnyük, hogy mindent tudunk a keretről, és minden egyébről. Ekkor az átigazolási piacon is sokkal nagyobb volt a verseny, mint most, de szerintem a lehetőségekhez képest nagyon is jól jöttünk ki az augusztusi hajrából – mondta ifjabb Tajti József, aki arra a felvetésre, hogy az évad előtt szó volt arról, hogy fiatal, 19-22 éves spanyol labdarúgók is érkezhetnek Diósgyőrbe, így felelt: – A spanyol irány most is megvan, nem tettünk le erről, de különböző okok miatt ez most nem jött össze.

Arra a kérdésre, hogy milyen hatékonysággal dolgoztak a piacon azt válaszolta a sport­igazgató, hogy akit megnéztek, akikkel tárgyaltak, annak a 20 százaléka idekerült, és ez egy semmilyen szempontból nem kirívó adat.

ÉM-BCS

Nulla állapot

Azt is felvetettük a sportigazgatónak, hogy meglátásunk szerint a nyolc új játékosért nem kellett fizetniük egyetlen klubnak sem, a kérdés csak az, hogy esetleg sikerült-e plusszal befejezniük az átigazolási szezont, vagy a sokszor bravúrnak számító nullás egyenleggel zártak az idei átigazolási piacon.

– Az új játékosok megszerzésért nem kellett fizetnünk transzferdíjat. Az igazi az lenne, ha plusszal tudnánk zárni egy-egy átigazolási szezont, ehhez az kellene, hogy akit hozunk, azt felépítjük, és többért adjuk el, mint amennyibe nekünk került. De ehhez idő, állandóság kell, és ez most még nem volt meg – felelte ifjabb Tajti József, aki arra a felvetésre, hogy Ugariért egy fél éve még több százezer eurót szerettek volna kapni, így felelt: – Azt nem tudom, hogy mi volt a helyzet egy fél éve. Egy játékost akkor kell eladni, amikor jönnek érte, amikor kérik. Örök dilemma, hogy egy labdarúgó ér-e még többet annál, mint amennyire éppen taksálják, vagy csak virtuális az ára, egy bizonyos összegért adná el valaki, de komoly érdeklődés nincs iránta. Sajnos, a DVTK az előző évadban nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, mert a játékosai sem, emiatt nem volt olyan labdarúgó, akiért vevők jelentkeztek volna. Ilyen helyzetben pedig az is üzlet, hogy elengedünk valakit, mert így nem kell a bérét fizetnünk, és hozhatunk helyette olyan játékost, aki új reményt ad.

A Futball Éjszakáját rendezik meg két megyei helyszínen Mezőkövesd, Miskolc - Pénteken este Mezőkövesden és Diósgyőrben is várják a labdarúgó szurkolókat. Első alkalommal rendezik szeptember 7-én, pénteken „A Futball Éjszakája” rendezvényt, amely során az ország 18 városában 22 helyen kínálnak a stadionokban, és azok környékén programokat a sportbarát... Tovább a cikkhez

Márkvárt Dávid a DVTK játékosa Miskolc - Háromszoros magyar válogatott középpályás érkezett Diósgyőrbe. Márkvárt Dávid a DVTK nyolcadik nyári igazolása. A 23 éves támadó középpályás Szekszárdon született, ott is kezdte a pályafutását, majd a PMFC utánpótlásában folytatta, ahol végigjárta a ranglétrát és a felnőtt csapat oszlop... Tovább a cikkhez

Polgár Kristóf a DVTK játékosa Miskolc - Hiába ért véget az átigazolási időszak a múlt héten pénteken, a Diósgyőri VTK NB I-ben szereplő csapata újabb játékos szerződtetését jelentette be, Polgár Kristófot szabadon igazolható, szerződés nélküli labdarúgóként szerezték meg a piros-fehérek. A 21 éves jobb oldali védő legutóbb a... Tovább a cikkhez

DVTK vs. Paks - Félig üres, félig tele,és csak 1 pont jár érte Miskolc - A hazai pályán játszó Diósgyőr gól nélküli meccset hozott össze a Pakssal. A labdarúgó NB I 7. fordulójában szombaton este a Diósgyőri VTK együttese a Paksi FC gárdáját fogadta. Azt a csapatot, amelyiknek az élvonalban töltött tavalyi évadjukat köszönhetik a piros-fehérek (2017-ben, az ... Tovább a cikkhez

Tapasztalt bal oldali szlovák játékost igazolt a DVTK Miskolc - A 30 éves, egykori szlovák válogatott középpályás, Martin Juhar a DVTK ötödik nyári igazolása. A ballábas játékos hazája mellett éveket játszott a cseh és a lengyel élvonalban is. A kassai születésű Martin Juhar a helyi Lokomotíva csapatában nevelkedett, de az MFK-ban (az egykori VSS, Z... Tovább a cikkhez

Szerb csatárt igazolt a DVTK Miskolc - Branko Mihajlovic az NB I-es labdarúgócsapat negyedik igazolása. A 27 éves szerb középcsatár egykor szerepelt hazája U19-es válogatottjában, a legutóbbi négy évben Izraelben légióskodott, ezalatt kétszer jutott fel az élvonalba. A legutóbbi öt évben folyamatosan csapata házi gólkirálya... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA