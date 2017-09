Nyitva van a pálya – Történetek a DVTK legendás évtizedeiből

A Múzeumok éjszakájának napján, június 24-én nyitotta meg kapuit a Volt egyszer egy stadion, a diósgyőri sportpályák történetét bemutató kiállítás. Aki már látta a tárlatot, megbizonyosodhatott róla, hogy a tárgyiasult emlékeket leginkább az azokat kiegészítő történetek teszik igazán színessé. Épp ezért a Herman Ottó Múzeum, a DVTK szurkolói portálja, az amigeleken.hu és az Észak-Keleti Átjáró Egyesület közös szervezésében beszélgetéssorozatot szervez minden hónap első csütörtökjén.

Salamon és Tatár

Első alkalommal a DVTK két legendás labdarúgójával, Salamon Józseffel és Tatár Györggyel találkozhatnak az érdeklődők szeptember 7-én du. 5 órakor.

A két játékoshoz mai fejjel szinte elképzelhetetlen számok párosulnak, hiszen Salamon József 375 (!), míg Tatár György 247 NB1-es mérkőzésen öltötte magára a piros-fehér szerelést. Előbbi 15 (!), utóbbi 10 évig volt a DVTK játékosa. Salamon Józsi minden idők legtöbb élvonalbeli mérkőzést játszott diósgyőri labdarúgója, Tatár Gyuri pedig a legtöbb NB1-es gólt szerzett játékosaink rangsorában a negyedik helyet foglalja el 51 találattal és 3 alkalommal házi gólkirálya is volt a csapatnak. Mindketten felnőtt válogatottsággal is büszkélkedhetnek, hiszen Tatár 11, míg Salamon 3 alkalommal is tagja volt nemzeti tizenegyünknek, mellette mindketten stabil tagjai voltak az olimpiai válogatottnak is. Kettejük pályafutása azáltal is összekapcsolódik, hogy pályafutásuk végén mindketten idegenlégiósnak is álltak, Salamon a görög PAOK Szaloniki, míg Tatár a spanyol Castillion csapatában szerepelt.

Ezt a két páratlanul izgalmas pályafutást szeretnénk kicsit részletesebben bemutatni az érdeklődőknek szeptember 7-én.

Amint az a plakáton is látható a beszélgetések tematikája nem feltétlenül csak a futballra koncentrálódik, mégis négy betű az összekötő kapocs, a DVTK. Hogy készült a csapat indulója? Hogy került a görög kolónia és velük együtt a Teodoru-család Diósgyőrbe? Megismernél egy sikeres, mégis kevés figyelmet kapott generációt, a ’60-as évek DVTK-ját? Vagy csak felidéznéd az Aranycsapat korszakát annak két legendájával, Salamon Józseffel és Tatár Györggyel?

Akkor számodra is nyitva van a pálya!

Előregisztráció szükséges

Helyszín: Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épülete (3530 Miskolc, Papszer 1.)

A rendezvényre előregisztráció szükséges. A regisztrációt – létszám megjelölésével – a dvtkmuzeum@gmail.com e-mail címen, vagy a 46/346-875-ös telefonszámon lehet elvégezni. Kérjük, az e-mail tárgy mezőjében tüntettesse fel, hogy melyik előadáson kíván részt venni!

A rendezvényre való belépés felnőtteknek 600 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft. A belépők megvásárolhatók a Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épületének pénztárában hétfő kivételével naponta 9-17-ig.

Várunk mindenkit szeretettel!

Forrás: amigeleken.hu

