Nyitott bíróságok, nyitott újhelyi börtön

Mielőtt bárki félreértené, csupán arról volt szó, hogy a nyitott bírósági program keretében az újhelyi Kossuth Lajos Gimnázium tanulói tettek látogatást a helyi büntetés-végrehajtási intézményben.

Pályaválasztás előtt

Az újhelyi fegyintézet is csatlakozott a nyitott bírósági programhoz, amely országos kiterjedésű sorozat. Ennek egyebek mellett az a célja, hogy a középiskolás diákok megismerjék a bíróságok működését, az igazságszolgáltatás menetét,. Az újhelyi börtönbe tett látogatás ezen felül arra is lehetőséget nyitott, hogy a fiatalok a büntetés-végrehajtás intézményébe is betekintést kapjanak.

– Az ismeretszerzéssel át tudunk adni olyan információkat, tapasztalatokat, amelyek a diákok számára a saját életkoruknak megfelelően fontosak lehetnek – mondta Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnoka. – Olyan életkorban vannak ezek a fiatalok, amikor pályaválasztás előtt állnak. Utánpótlásra nekünk is szükségünk van, és ha ezt a pályát úgy tudjuk megmutatni, hogy ezt is lehet szeretni, célt érhetünk el.

Az előadásokat követően az újhelyi diákok betekintést nyerhettek a fegyintézmény mindennapjaiba, megismerkedhettek azzal, milyen körülmények között dolgoznak és élnek a fogvatartottak.

