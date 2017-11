Nyitott ajtókat, lehúzott ablakokat használtak ki a tolvajok Miskolcon

Lopás bűntett és vétség, illetve kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság B. Csaba 26 éves és G. Szabolcs 24 éves helyi lakosokkal szemben. A gyanúsítottak 2017 júliusában és augusztusában több miskolci ingatlanba, illetve garázsba hatoltak be, majd ellopták a könnyen értékesíthető értéktárgyakat. Volt olyan ingatlan, ahol a nyitott ajtót és garázskaput kihasználva vittek el például fúrógépet, láncfűrészt, csavarbehajtót. Más esetben egy autó lehúzott ablakán keresztül övtáskát emeltek el, amelyben pénz és iratok voltak. A páros egy erkélyen tárolt szekrényt is kirámolt, amelyből bontott és bontatlan szeszes italokat, illetve körfűrészt loptak. Egy miskolci plébánián is próbálkoztak, de onnan semmit sem vittek el, mert megszólalt a riasztó.

A nyomozók az esetek kapcsán azonosították az ellopott eszközök miskolci felvásárlóit is, akik a több százezer forintot érő szerszámgépeket pár tízezer forintért vették át a tolvajoktól. A hatóság a 71 éves Sz. Károllyal és a 34 éves M. Zsolttal szemben orgazdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást.

A Miskolci Rendőrkapitányság az ügyekben indított bűntetőeljárást a napokban befejezte és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság –

