Nyitnak a strandok a megyénkben

A miskolci strandok – a megszokott időben – május 1-jén nyitják meg kapuikat – tudtuk meg. A Miskolctapolcai Strandfürdő és a Barlangfürdő kültéri medencéi mellett felújított úszómedencével várja a Selyemréti Strandfürdő is a fürdőzőket.

Újjáépített medence

A Miskolctapolca Barlangfürdőben május 1-től a tavi fürdő élménymedence, a kagyló- és az úszómedence, továbbá három gyermekmedence is fogadja a kikapcsolódni vágyókat.

A Miskolctapolcai Strandfürdőben május 1-jétől az 50 méteres kültéri úszómedencét is használhatják a vizek szerelmesei, ám a fokozatosan mélyülő, 31 fokos családi medence csak május 26-tól lesz nyitva.

A Selyemréti Strandfürdő május 1-jén az újjáépített úszómedence mellett dögönyöző- és ülőmedencével, torna- és tanmedencével, valamint a csúszda- és a gyermekmedencével nyitja meg a szezont.

Mint lapunkban is olvashatták, Miskolcon több strandfejlesztés is történt a közelmúltban. A Selyemréti Strandon megújult az úszómedence, emellett az emeleti öltözők és a vizesblokkok teljes felújítását is elvégezték. A miskolctapolcai strandon a családi medencébe egy új csúszda és további interaktív játékok telepítését tervezik.

A selyemréti és a miskolctapolcai strandon idén nem emelkednek az árak. A barlangfürdőben egy 13 százalékos áremelés történt, de nem a miskolciak számára.

ÉM

