Nyíregyházán kupázik az MKC

Férfi Magyar Kupa, 2. forduló

Nyíregyháza – Mezőkövesdi KC (Nyíregyháza, kedd 18.00)

Drizner Péter, a Mezőkövesdi KC edzője: – Komolyan vesszük a kupamérkőzést, vélhetően a Nyíregyháza is hasonlóképp tesz, ezért egy remek összecsapás kerekedhet ki belőle. A szabolcsi találkozó miatt valamivel kevesebb időnk lesz felkészülni a Balassagyarmatból, hiszen hétvégén már a nógrádiakkal találkozunk a bajnokságban. Éppen ezért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe teljes kerettel utazunk, de azok is több lehetőséget fognak kapni, akik eddig kevesebb időt töltöttek a pályán. A felkészülési időszakban a Nyíregyháza ellen volt a legnehezebb a dolgunk, ráadásul az elmúlt hetek azt mutatják, hogy az ellenfelünk is megtalálta önmagát. Ettől függetlenül szeretnénk egy jó meccset játszani, és természetesen továbbjutni a sorozatban.

