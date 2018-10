Nyilvántartják a kutakat?

Egy évvel ezelőtt, tavaly szeptemberben került pont a hónapokig húzódó, rengeteg fals információval és vitával járó fúrt kút témára. Mint megírtuk, 2017 tavaszán olyan rendeletek születtek, amelyek az új kutak fúrását engedélyhez kötötték volna, de a meglévőek esetén is fenntartási engedélyt kellett volna rájuk kérni, amely kapcsán különböző díjakról is hallani lehetett.

Lekerült a napirendről

Végül egy kormánydöntés értelmében hatályon kívül helyezték ezeket a rendeleteket, majd szeptemberben Lázár János, akkor még miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy 80 méteres mélységig ingyenessé teszi a kormány a kútfúrást. Most úgy tűnik, a meglévő kutak esetében – legalábbis a nyilvántartásba vétel kapcsán – újra változik az elképzelés. A meglévő fúrt kutakat állami nyilvántartásba kell venni – többek között erről egyeztetett ugyanis az államfő, illetve az agrárkamara és a MAGOSZ elnöksége a napokban.

Az Országgyűlés még július végén megszavazta a vízgazdálkodási törvény vízkivételekkel összefüggő módosítását, amely szerint nem kell engedélyeztetni, sem bejelenteni a 80 méternél sekélyebb, és csupán a házi vízigényt kielégítő kutakat. Ezzel Áder János államfő nem értett egyet, és a módosítást előzetes normakontrollra küldte az Alkotmánybíróságnak. Úgy vélte, a törvényhozó nem indokolta meg, miért kell eltérni a hatályos szabályozástól, miszerint ma Magyarországon 50 méter a talajvízbázis mélységi határa, és eddig a mélységig engedéllyel vagy bejelentési kötelezettség mellett fúrhatók mezőgazdasági célú vízkivételt biztosító talajvízkutak.

Az AB augusztus végi határozatában helyt adott a kifogásnak: megállapította: az elfogadott, még ki nem hirdetett módosítás nincs összhangban az Alaptörvénnyel. A törvénymódosítás céljai, vagyis az állampolgárokat sújtó felesleges adminisztratív terhek csökkentése, illetve az ellenőrzés hatékonyságának növelése más módon is elérhetők.

Többek között ez a téma is szóba került a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és MAGOSZ közös elnökségi ülésén, amelyen megjelent Áder János is – számolt be az agrár­kamara honlapja.

Fejlesztik az öntözést

Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke megjegyezte, egyetértés van arról, hogy a meglévő fúrt kutakat nyilvántartásba kell venni, újakat pedig csak vízügyi-vízgazdálkodási szakember bevonásával legyen szabad létesíteni. Mint mondta, a fúrt kutakból a vízkivételt csak akkor lehet megtiltani, ha a felszíni vizekből megoldható az öntözés, és valami átmenetet biztosítani kell a gazdálkodóknak. Ugyanakkor a közös elnökségi ülés kiemelt témája volt az öntözés fejlesztésének támogatása, egy kormányhatározat 2020–2030 között évente maximum 17 milliárd fejlesztési forrást biztosít ehhez.

