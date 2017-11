Nyílt napot szerveztek az Andrássyba

Megtelt az intézmény műhelyépületében található I. emeleti előadóterem pénteken, ahol Molnár Péter, a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója tartott – nap folyamán két alkalommal is – tájékoztatott a képzés profiljáról, a felvételiről és minden hasznos tudnivalóról.

© Fotó: Ádám János

Hogy kinek, melyik is a legjobb képzés – informatikus?, technikus?, gépész? – könnyen eldönthették mind a szülők, mind a továbbtanulás előtt álló diákok. Ráadásul számtalan program is várta az érdeklődőket, hiszen a tájékoztató után a tanműhely is várta a diákokat.

© Fotó: Ádám János

A nyílt napot az idén az iskola immár harmadik alkalommal szervezte meg a Bosch-sal közösen. Az eseményre Miskolc mellett a megye számos pontjáról érkeztek tanulók.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA