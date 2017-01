Nyílt nap a felsőoktatásról Ózdon

Szeptembertől beindul Ózdon a felsőfokú képzés, a Miskolci Egyetem kihelyezett nappali tagozatán két szakkal kezdődik meg az oktatás. Erről már korábban megállapodtak egymással a felek. Hosszas igényfelmérés után úgy döntöttek, hogy olyan piacképes szakmákat fognak tanítani, amely a későbbi megélhetés szempontjából is előnyös lesz a jövőbeni diákoknak. Az Ózdi Acélművek Kft., valamint a Johnson Electric helyi üzeme folyamatosan létszámgonddal küzd mérnöki vonalon, ezért kézenfekvő volt, hogy az egyik ilyen szak az anyagmérnöki lesz. A másik pedig a szociális munkás, hiszen ez a terület is várja a végzett, diplomás munkavállalókat.

Ózdon most a toborzás ideje zajlik, első körben a helyi középiskolákat keresték fel, széles körben, a cégek képviselőivel közösen tájékoztatták a lehetőségekről az érettségi és a továbbtanulás előtt álló diákokat. Szaka Attila, a város közművelődési referense megjegyezte: nemcsak helyben, hanem Ózd vonzáskörzetében, sőt a felvidéki városok diákjaiban is gondolkodnak, ezért minden lehetséges vonalon igyekeznek népszerűsíteni az újonnan induló, két nappali tagozatos szakot. Hozzátette: az ózdi gyerekeknek mindenképpen érdemes a helyi képzésben gondolkodni, szakmai és anyagi szempontok miatt is. A februári jelentkezési határidőig mindent elkövetnek annak érdekében, hogy meggyőzzék a fiatalokat és a szülőket is. Ezért szerveztek január 18-ra (szerda) egy tájékoztató nyílt napot, ahol minden érdeklődő részletes információkat szerezhet a főiskolai képzésről. Az esemény délután fél öttől kezdődik a Kaszinó tükörtermében.

