Nyári programkavalkád Gömörszőlősön

Június utolsó hetében ugyancsak a Lovasudvarba várják az érdeklődőket a családbarát lovas foglalkozásokra. Július 2–8-a között pedig már a bútorfestő tábor zajlik majd, amelyet az Iharos Népművészeti Egyesülettel közösen rendeznek meg. Közben, július 5-én Lackfi János irodalmi estjét tartják meg a településen, a legnagyobb készülődés azonban a II. Falufesztivált és Textilnapot előzi meg.

Július 21-e és 23-a között újra kinyílnak a gömöri parasztporták, hogy a Gömörszőlősre látogató vendégek testközelből is belekóstolhassanak a falu életének mindennapjaiba. Ezen a hétvégén megtartják majd az I. Gömöri hagyományos ruhabemutató versenyt, tábortűz mellett lehet népdalokat hallgatni, énekelni, sőt hangszeres és táncos oktatást is igénybe lehet venni. Palacsintázóval és teaházzal is várják a vendégeket, az aktív feltöltődésre vágyókat pedig reggeli tornával, esti tűzzsonglőr-bemutatóval és csontkováccsal is várják a faluba. A Tompa Mihály-emlékév kapcsán irodalmi és helytörténeti elő­adásokkal készülnek, de a hétvége étkezésére is különleges hangsúlyt fektetnek a szervezők. Mezei gyógynövények felhasználásával, helyi alapanyagokból készítik el a finomságokat, az ebédek és a vacsorák során pedig a látogatók az autentikus gömöri ételeket is megismerhetik.

