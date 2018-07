Nyári munkák diákoknak Szikszón

A program a járás munkaügyi központjával történt együttműködés keretében jött létre. Szikszó alpolgármestere, Takács Lászlóné – aki évek óta vezeti a diákok nyári munkáját az önkormányzatnál – arról beszélt lapunknak, hogy a település számára fontos, hogy a dolgozni kívánó diákok megfelelő munkát kapjanak. Azt tapasztalja, évről évre egyre nagyobb érdeklődés övezi a programot, egyre több tanuló akar élni ezzel a pénzkereseti lehetőséggel.

Napi hat órában

A 16–25 év közötti, szikszói lakhelyű, nappali tagozatos, közép- és felsőoktatásban részt vevő diákok jelentkezését várják.

– Napi hat órában foglalkoztatjuk a fiatalokat, amelyért tisztességes bért kapnak, mely zsebpénznek is kiváló, illetve ez a pluszbevétel enyhítheti a családoknál az iskolakezdésből fakadó kiadásokat is. Az önkormányzat évek óta olyan feladatokat állít össze számukra, amely során megismerhetik a város életét és hozzájárulhatnak Szikszó közösségi életének fejlődéséhez – hangsúlyozta az alpolgármester. Idén még július 23. és augusztus 10., illetve augusztus 13. és 31. közötti turnusokban alkalmaz diákokat az önkormányzat.

– A feladatokat úgy válogattuk össze, hogy alkalmazkodjon az életkorukhoz, és siker­élményük is legyen benne. Az idén szociális munkában, könyvtárban, uszodában és az állattartó telepen tevékenykedhetnek – sorolta.

Sokrétű feladatok

A diákok a szikszói szociális gondozóhálózat keretében idős embereket is látogatnak, akiknek kerti és házi munkában, bevásárlásban segítenek, de feladatuk része a beszélgetés is. A könyvtárban katalogizálnak, leltároznak. Az uszodában segédkeznek a nyári táborokban a gyerekek körül, de a takarításban és udvargondozásban is részt vesznek. Az önkormányzat állattartó telepén olyanok dolgoznak, akik szívesen foglalatoskodnak állatok körül – tette hozzá az alpolgármester.

A diákok munkájukról idén is kisfilmeket készítenek, a legjobb összeállításokért pedig jutalmat fog adni az önkormányzat, az ünnepélyes díjátadót a város napján, október 8-án fogják majd megtartani.

ÉM

