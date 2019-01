Nyakunkon a központi írásbeli

Az általános iskolák nyolcadikosai már gőzerővel készülnek eddigi életük talán legkomolyabb megpróbáltatására, a központi írásbeli felvételire. A miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában a diákoktól megtudtuk, a felvételire készülők jól teszik, ha átismétlik a magyart és a matekot egészen az 5. osztálytól kezdve.

„Nincs különösebb fortélya a felkészülésnek – állítja Szabó Gréta, aki a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumba szeretne továbbtanulni, vagy a Herman Ottó Gimnázium spanyol kéttannyelvű képzésén. – Bár a matekban vannak típusfeladatok, de ezek is változatosak, és minden évben előbukkan olyan feladat, ami az előző években nem volt. A nehéz, szöveges példákat többet kell gyakorolni, mert nekem a szöveges egyenletek okozzák a legtöbb problémát. Az biztos, hogy a magyar sokkal könnyebb lesz, mint a matek” – jelenti ki Gréta, majd az esélyeit latolgatja.

„Hatvan pontot azért mindenképpen szeretnék elérni a 100-ból, de a 75-nek örülnék igazán. Azt hiszem, ez reális elvárás magamtól…”

Véleménye szerint a legjobb választás a gimnázium, mert 14 évesen a gyerekek még nem tudják eldönteni, hogy melyik pálya érdekli őket igazán. Ezenkívül négy év alatt még nagyon sokat változnak a diákok, és 18 évesen teljesen másként látják a világot, mint most, érvel Gréta.

Az angol fontosabb

Orosz Gergő főleg az angol nyelvre összpontosítja az erejét, hiszen elsőként a Herman Ottó Gimnázium angol kéttannyelvű képzésére szeretne bejutni. Szerencsére van segítsége, hiszen az édesanyja angoltanár. Figyelnie kell a matekra és a magyarra is, hiszen a központi felvételi eredménye nagy százalékban számít bele a végső pontszámokba.

„Én is a matek miatt izgulok inkább. A felszín, a térfogat és a terület nem a kedvenceim, és az ehhez kapcsolódó feladatok elég nehezek. A szöveges és logikai feladatok miatt azonban nem aggódom – árulja el Gergő, úgy folytatva –, a magyar szerintem könnyebb lesz, ott csak a fogalmazásra kell figyelni, hogy ne fussak ki az időből. Véleményem szerint jó a központi felvételi, mert valahogy fel kell mérni a diákok agyi kapacitását. Nem biztos, hogy aki jól tanult általános iskolában, az a nehéz, gimnáziumi anyagot is meg tudja majd tanulni.”

Gergő hozzáteszi: ő is úgy látja, hogy 14 évesen még nagyon kevesen tudják eldönteni, hogy milyen pályát válasszanak. Ő például nemcsak az angolt, de a kémiát is szereti, és azon is gondolkodik, ebbe az irányba induljon tovább.

Itt az idő

Bukszár Ádám úgy fogalmaz, most már ideje intenzíven készülni az írásbelire, bár ő is az angolt tartja a legfontosabbnak, mert az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium emelt angol képzésén szeretne majd tanulni.

„Édesanyám szokta kinyomtatni az elmúlt évek feladatlapjait, ha kedvem támad, megcsinálok néhányat. Szeretnék minimum 60 pontot elérni, remélem az meg is lesz. Nekem is a magyar a könnyebb, de amikor megoldom a feladatlapokat, a matek mindig jobban sikerül. Magyarból nekem a szövegértés a mumus, de a szólások és a közmondások sem könnyűek. A fogalmazás jól megy, csak elkezdeni nehéz. Kell vagy két perc, amíg eszembe jutnak az első jó mondatok. A matekban is találni nehéz példákat, a logikai feladatok, valamint a felszín és térfogat nem a kedvenceim. Most már nekiülök, és megpróbálok sokat gyakorolni” – ígéri meg Gergő, majd megtudjuk, van egy nagy álma: Angliában szeretne majd egyetemre járni.

Hegyi Erika

Mindig van meglepetés

A vörösmartys diákok elmesélik azt is, hogy az iskolájukban tartanak felvételi előkészítőt, általában nulladik órában. Ott gyakorolják a típusfeladatokat, de persze ez még nem garancia a sikerre, mert az eddigi írásbelik felvételik is tartogattak meglepetéseket. De kihasználják azt a lehetőség is, hogy a középiskoláknak is vannak felvételi előkészítői óráik.

A központi írásbeli felvételit január 19-én délelőtt 10 órától tartják azok a középiskolák, amelyek ezt kötelezően előírták. Ekkor írják meg a felvételit azok a diákok is, akik 6 vagy 8 osztályos gimnáziumi képzésre jelentkeztek.

Szerdán még szünet, csütörtöktől tanulás Borsod-Abaúj-Zemplén - Szerdán még pihenhettek a diákok, de csütörtöktől ismét becsengetnek az iskolákban. Akik még javítani szeretnének a félévi teljesítményükön, húzzanak bele, mert január 25-én a pedagógusok lezárják a jegyeket, és véget ér az első félév. Az iskolák február 1-jéig értes... Tovább a cikkhez

Szülői felelősség a pályaválasztásban Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A szülők 90 százaléka a gyermek képességeinek megfelelő iskolát gondolja választandónak. A gyermekeik képességeinek megfelelő iskolát választanák, és a szakmaváltásban is támogatják pályaválasztás előtt álló gyermekeiket a szülők. A Szakmavilág.hu online kutatásán... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA