Nyakában felirat: Csak egy ember

„A MÁV-rendelő előtt páran ültek a padkán, aztán jöttek még páran, mind az utcáról. És mind kérdezte: mikor lesz ételosztás? Mind reszketett…Ezután mentem át a térre, soha nem éreztem még ennyire egyedül magam, és fáztam…nagyon…sötét is volt és az utcán éjszakázókon gondolkodtam. Hazajöttem, ahol meleg is van, meg étel is van” – így kezdődik Csikós Mariann egyik Facebook bejegyzése. Azé a Csikós Marianné, aki évek óta segíti az utcán élőket, a rászorulókat. Ügyeket intéz nekik, eligazítja őket a hivatali útvesztőkben, havi egyszer pedig főz, hogy a hajléktalanoknak ételt oszthasson. Igazából már nem is csak nekik, hiszen nyugdíjasok is beállnak a sorba egy tál melegételért. Mint Mariann mondja, sokuknak épp csak annyi pénzük van, hogy a rezsit, gyógyszert kifizessék, ételre már nem jut, így jól jön a segítség. Talán Mariannak is jól jönne, hiszen két műszakban dolgozik, és karitatív munkáját e mellett végzi már évek óta.

Cikkünk a csütörtöki Észak-Magyarországban olvasható.

ÉM-NSZR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA