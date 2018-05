Növényünk védelmét erősíti a gyümölcscukor

Sorozatban kezdtük el bemutatni kertész rovatunkban az Európai Unióban jóváhagyott alternatív növényvédelmi hatóanyagokat, amelyek listája 18-ra bővült.

A tagállamok döntenek

A lista olyan anyagokat tartalmaz, melyek jelenleg élelmiszerként vagy gyógyhatású anyagként forgalmazott termékek, de bizonyíthatóan van növényvédelmi hatásuk. Ezek az anyagok egy európai uniós értékelésen mennek keresztül, mely alapján a tagállamok szavaznak arról, hogy az egyszerű anyag kategóriában jóváhagyhatók-e növényvédő hatású anyagként. Az ilyen anyagok jóváhagyása határozatlan idejű és sem forgalmazásuk, sem felhasználásuk nem igényli a növényvédő szereknél szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását.

Ez azt is jelenti, hogy ezen anyagokhoz felhasználási előírásként sem engedélyokiratot, sem címkét nem lehet hozzárendelni, ugyanakkor elsősorban nem növényvédőszer-boltokban, hanem hétköznapi üzletekben lehet őket megvásárolni. Eddig nyolc anyagot mutattunk be, most következzen a kilencedik a gyümölcscukor (fruktóz).

Permetezzük az oldatot

A készítmény tiszta fruktózból készített vizes oldat, amely a természetes védelmi mechanizmusok megerősítése révén fejti ki (elicitor) hatását.

A felhasználási technológia lényege: a fruktóz por oldata almafélék (Malus pumila, Malus domestica) védelmére gyümölcsfúró rovarok, például almamoly (Cydia pomonella) ellen használható. A kijuttatandó oldat javasolt koncentrációja 10 g fruktóz hektoliterenként. Egy hektárra 600-1000 liter oldatot célszerű alkalmanként kijuttatni.

A hidegvizes-oldatot közvetlenül a kijuttatás előtt javasolt elkészíteni és kora reggel (9 óra előtt) kijuttatni. A vegetációs periódusban 5-7 alkalommal lehet kipermetezni az oldatot a kezelések között 21 napos szünetet tartva.

Az oldatot tavasztól nyárig a levélrügyek kipattanásától teljes virágzásig (BBCH 6-65) célszerű alkalmazni.

