Novemberben rendezik meg az európai filmeket népszerűsítő Lux Filmnapokat

A versenyben lévő, változatos műfajú filmeket a díj hagyományaihoz híven összeköti az európai identitás sokrétű kérdésköre és az európai polgárokat érintő társadalmi jelenségek érzékeny ábrázolása – olvasható a programot szervező Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájának MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az idei nyitófilm Wolfgang Fischer német-osztrák koprodukcióban készült filmdrámája, a Styx lesz november 7-én. Az alkotás a menekültválság témáját dolgozza fel egy egészen eredeti szemszögből. Egy nyaralását magányos vitorlázással töltő német doktornő Gibraltár közelében a nyílt tengeren egy rozoga lélekvesztő mellett ébred, amelyen csaknem száz menekült várja megmentőit vagy a biztos halált. A nő lelkiismereti tusáját elbeszélő film a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon debütált, ahol három elismerést is nyert, köztük az Ökumenikus Zsűri Díját. A film november végén kerül a magyar mozikba.

November 8-án Mila Turajlic szerb-francia-katari koprodukcióban készült, A másik oldal (The Other Side of Everything) című dokumentumfilmjét lehet majd megtekinteni. A számos díjat nyert, személyes hangvételű filmben a rendező saját családja történetén keresztül meséli el a volt Jugoszlávia és Szerbia közelmúltjának történelmét, szembesítve a nézőt az egyéni életút és a történelmi felelősség összefüggéseivel. A család krónikája egyúttal egy aktivista személyes portréjává is válik, a rendező édesanyja ugyanis ismert egyetemi professzor és ellenzéki szereplő.

Benedikt Erlingsson Izlandi amazon (Woman at War) című filmjével zárul az idei Lux programja. Az izlandi-francia-ukrán koprodukcióban készült, eredeti formai megoldásokkal dolgozó, fanyar humorú komédia Cannes-ban debütált. Főhőse egy ötvenes éveiben járó kórusvezető nő, aki rettenthetetlen elszántsággal szabotálja a helyi alumíniumgyár környezetkárosító működését, hogy megóvja az érintetlen izlandi tájat. Amikor egy nap híreket kap az örökbefogadási hivataltól, választania kell egyéni boldogsága és közjónak vélt céljai között. A film Magyarországon már látható a mozikban.

A Lux filmdíj az Európai Parlament filmművészeti díja, amelyet minden évben olyan fontos politikai vagy társadalmi kérdésekre reflektáló filmnek ítélnek oda, amelyek Európa kulturális sokszínűségéről, az európaiak életéről és identitásáról szólnak. Az európai filmek népszerűsítése mellett az elismerés kiemelt célja, hogy a nyertes alkotásokat eljuttassa az Európai Unió mind a 28 tagállamába, és összesen 24 nyelven feliratozva az érdeklődők széles köre számára elérhetővé tegye.

