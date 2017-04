Növeli a produktivitást, de a csapategységet is. Mi az?

Folyamatos időhiány

Mivel úgy érezzük, hogy a munka miatt nem sok mindenre marad időnk, ezért priorizáljuk a teendőinket. Első helyen általában a szeretteink és a szórakozás áll, hiszen mindenki szeretne kikapcsolódni és lazítani egy kemény munkanap után. A sportolás sok ember életéből kimarad, mert úgy gondolják, hogy nincsen rá idejük. Olyan tevékenységként tekintenek rá, amivel elveszik az időt más olyan elfoglaltság elől, ami pihentető és pozitív hatással van rájuk. Azonban ez téves következtetés.

A sport pihentető

A sport, amellett, hogy jótékony hatással van a szervezetünkre és csökkenti a stresszt, a munkahelyi teljesítményünket is növeli. Javítja a koncentrációs képességünket, gyorsabban tanulunk a rendszeres mozgásnak köszönhetően és a figyelmünk is kevésbé lankad. Sokan úgy gondolják, hogy munka után tudnak csak sportolni, azonban akár az ebédszünetben is érdemes mozognunk, a lehetőségeinkhez mérten. Ha rugalmas munkaidőben dolgozunk, elmehetünk edzeni, de akinek erre nincsen lehetősége, frissítő tornamozdulatokat csinálhat vagy sétálhat egy rövidet az ebéd után.

