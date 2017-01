Novák Katalin: a kisgyermeket nevelők is érezhetik, hogy Magyarország erősödik

Novák Katalin közölte, a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusra 100 milliárd forint fejlesztési forrást irányoztak elő a bölcsődei és óvodai helyek bővítésére. A cél, hogy 2020-ra 60 ezerre nőjön a bölcsődei helyek száma, ami 33 százalékos bővülés.

Szintén a kisgyermeket nevelőket segíti az ingyenes étkezés kiterjesztése, így már nem csak a legszegényebb, de az átlagos jövedelemmel rendelkező családoknak sem kell fizetniük ezért. A bölcsődések és az óvodások 90 százaléka ingyen kap naponta négyszer, illetve háromszor enni – tette hozzá az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a bölcsődei felvételinél is könnyítést vezettek be, így január elsejétől már nem csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, hanem a nagycsaládosok, a védelembe vett gyerekek, valamint a gyermeküket egyedül nevelők is előnyt élveznek a felvételnél.

Novák Katalin emlékeztetett, hogy korábban csak a tízezer lakosúnál nagyobb településeken volt kötelező a bölcsődei ellátási forma, januártól azonban már minden olyan településen gondoskodni kell erről, ahol negyvennél több háromévesnél fiatalabb gyermek él vagy van legalább öt olyan gyerek, akinek a szülei igénylik ezt az ellátást.

Ezzel együtt bővült a gyerekek napközbeni elhelyezésének lehetősége, 2017-től már négyféle ellátástípus közül választhatnak a szülők: az eddig megszokott mellett lesz mini, családi és munkahelyi bölcsőde is – ismertette a részleteket.

Novák Katalin úgy fogalmazott, Magyarországon hagyományosan nagyon jól működnek a bölcsődék, így cél az is, hogy a dolgozók minél nagyobb anyagi megbecsülést kapjanak.

Emlékeztetett, hogy a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőket 2016 elején bevonták a pedagógus életpályába, ami 900 ember esetében mintegy 50 százalékos béremelkedést jelentett. Tavaly szeptemberben további 3,5 százalékkal nőtt a bérük, az idén szeptemberre tervezett emelkedéssel pedig ismét 3,5 százalékot emelnek a fizetésükön. Így átlagosan havi bruttó 302 ezer forintra emelkedik az érintettek bére – emelte ki.

A középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bére a garantált bérminimum idei emelkedésével és a pótlékkal együtt 2017-ben átlagosan mintegy 202 ezer forintra emelkedik a korábbi átlagos 153 ezer forintról, ez mintegy 32 százalékos növekedés – ismertette az államtitkár.

Hozzátette, szeretnék elérni azt is, hogy minél több bölcsődei kisgyermeknevelő tudjon felsőfokú végzettséget szerezni, ezért fejlesztették és tették könnyebben elérhetővé a képzést.

– MTI –

