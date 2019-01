Nőttek az adóbevételek Sárospatakon

Aros János polgármester lapunknak elmondta: jelentősen nőtt például az önkormányzat ipar­űzési adóbevétele. A költségvetés tervezésekor még 380 millió forinttal számoltak, ám év végére a befolyt összeg meghaladta a 460 milliót. Ez az emelkedés a városvezető szerint bizakodásra ad okot annak ellenére, hogy a növekedés okait még ki kell elemezniük, mert tavaly több, nagyobb cég is dolgozott Patakon a vasút- és útépítéseken, valamint az úgynevezett derogációs pályázat eredményeként a szennyvízcsatorna-hálózat felújításán. A számok azonban azt is mutatják, hogy a városban működő vállalkozások megerősödtek, és ha nekik gazdasági sikereik vannak, azt a város is megérzi – mondta Aros János.

Növekvő turizmus

Hasonlóan jól teljesített az idegenforgalom is Sárospatakon – folytatta. A korábbi 14 milliós idegenforgalmi adóbevétel ugyanis tavaly már meghaladta a 16 milliót. Ez a polgármester szerint azt is mutatja, hogy folytatódott az elmúlt években tapasztalt emelkedés a városban eltöltött vendégéjszakák terén. A városvezető emlékeztetett rá, hogy az elmúlt három esztendőben évente mintegy tízezerrel nőtt a Patakon megszállt vendégek száma. 2018-ban – az adóbevételből következtetve – a vendégéjszakák száma meghaladta a 90 ezret – közölte a polgármester.

Hozzátette: ez azt igazolja vissza, hogy az idegenforgalmi fejlesztések, valamint a programok beértek és hatással vannak a turisztikai ágazatra. Utalt rá, hogy a térség legnagyobb turisztikai attrakciója még mindig a Végardó Fürdő, ahol tavaly több mint 250 ezer ember keresett felüdülést, a termálfürdő ezzel 120 millió forint tiszta nyereséget termelt a városnak. Mindezek mellett egyre több vendéget vonz például a borfesztivál és a Zempléni Fesztivál is – közölte. Magasabb lett a tervezettnél a gépjárműadó bevétel is. Aros János ismertette, hogy egy év alatt több mint háromszázzal nőtt a gépjárművek száma Sárospatakon, ami az adóbevételek szempontjából pozitív előrelépést eredményezett, ezzel szemben a folyamat hátrányos hatása, hogy egyre nehezebb parkolni a városban. A polgármester hozzáfűzte: ahhoz, hogy ez a növekedés folytatódjon, további lépéseket kell tenni a helyi gazdaság és a turizmus terén egyaránt.

