Norbi se beszélni, se járni nem tud

Többször is írtunk lapunkban Norbiról, arról az erdőhorváti 16 éves fiúról, aki születése óta beteg. Se járni, se beszélni nem tud, naponta többször van epilepsziás rohama. Családja élete bizony nem könnyű. Édesapja szívinfarktuson és szívműtéten esett át. Norbi édesanyja, Mata-Balog Lászlóné Judit hősiesen küzd a mindennapokban, de fizikailag ő sincs a legjobb állapotban, gerincsérvet és nyaki sérvet állapítottak meg nála. Pedig a fizikai erejére szüksége lenne, hiszen Norbit naponta vinni-hozni kell, hogy fejlesztő foglalkozásokon tudjon részt venni Sátoraljaújhelyen.

Rosszabbodik

A közelmúltban kedves felajánlást kapott a család. Egy sárospataki gyógymasszőr vállalta, hogy öt alkalommal teljesen ingyen, speciális masszázzsal kezeli Juditot és a férjét. Ez meg is történt, ami javulást hozott a szülők fizikai állapotában.

– A masszőrnő kérte, hogy nevét ne hozzuk nyilvánosságra, de nagyon köszönjük neki ezúton is a segítséget. Vannak még jó emberek! – állapítja meg Judit. Azt azonban szomorúan teszi hozzá, hogy Norbi állapota rosszabbodik, egyre gyakrabban törnek rá az epilepsziás rohamok.

Olvasóink segítségét kérjük

A család nagy gondja az is, hogy nincs miből felújítaniuk a házukhoz vezető járdát. Ez azért lenne fontos, hogy Judit a kerekesszékben ülő Norbit egyedül is be tudja tolni a házhoz. Szükség lenne a 80 éves ház tetőcseréjére is, és nagy álmuk a központi fűtés, mert a cserépkályhák mellett nem tudják biztosítani a tökéletes tisztaságot a lakásban.

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy akik építőanyaggal vagy bármi mással tudnának segíteni a családnak, keressék Juditot a következő telefonszámon: 06-20/954-66-19.

ÉM-HE

Norbiék megnyerték az autót, de az erdőhorváti család élete még így is nehéz.

