Női vízilabda ob I – Ismét megvédte címét az UVSE

A mostani szezonban már hatodszor találkoztak a felek – ötször a bajnokságban, egyszer a Szuperkupában -, és mind az öt alkalommal a bajnoki címvédő fővárosi csapat győzött. A tavalyi bajnoki döntőben ugyancsak a Dunaújváros volt az ellenfél, az UVSE akkor is 3-0-ra nyerte a párharcot.

Eredmény, döntő, 3. mérkőzés:

UVSE Hunguest Hotels – Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics 11-7 (2-0, 5-4, 2-0, 2-3)

gólszerzők: Keszthelyi, Faragó, Neushul 3-3, Parkes, Baksa 1-1, illetve Menczinger, Mahieu 2-2, Gurisatti, Garda, Luka 1-1

A párharc végeredménye: 3-0 az UVSE javára

Öt percen át eredménytelen akciók sorjáztak mindkét oldalon, aztán az UVSE betalált, s meg sem állt 4-0-ig. A folytatásban is a címvédő diktált, és bár 6-1 után a duplázó Menczinger Kata révén 6-3-ra módosult az állás, közelebb zárkóznia érdemben nem sikerült a Dunaújvárosnak. Az ezúttal is vezéregyéniségként teljesítő és háromszor is eredményes Keszthelyi Rita irányításával a bajnokcsapat ötgólosra hizlalta a különbséget a harmadik negyedben (9-4), a vége pedig 11-7-es UVSE-siker lett.

A bajnokcsapat a döntőben mind a három mérkőzést négy góllal nyerte.

Később:

a 3. helyért, 3. mérkőzés:

BVSC-Zugló – FTC-Telekom 18.00

-MTI-

