Női röplabda Európa Liga – Ismét nyert a magyar válogatott

A magyar együttes vasárnap az első fordulóban Franciaország legjobbjait múlta felül, így két kör után hibátlan teljesítménnyel vezeti csoportját.

Eredmény, arany divízió, B csoport, 2. forduló:

Magyarország-Horvátország 3-1 (24, 23, -23, 12)

a legjobb magyar pontszerzők: Szakmáry 21, Sándor R. 14, Németh A. 11

A két csapat legutóbb tavaly júniusban mérkőzött egymással: akkor a magyarok Eszéken, világbajnoki selejtezőn nyertek 3-2-re. Az akkori összecsapásról hárman, Szakmáry Gréta, Bleicher Réka és Nagy Eszter ismét a kezdőcsapat tagja volt.

A magyar válogatott keretében egy változás történt a vasárnapi, franciák elleni találkozóhoz képest: a sérült Tálas Zsuzsannát a Haladás feladója, Bagyinka Fanni váltotta.

A horvátok kezdték magabiztosabban a találkozót, így a magyarok belga szövetségi kapitányának, Jan De Brandtnak néhány perc elteltével máris időt kellett kérnie (8-10). Több hosszú labdamenetet is láthatott a közönség, s bár sokáig a vendégek vezettek, a házigazdák a végjátékban előbb utolérték ellenfelüket (22-22), majd a Németországban légióskodó Szakmáry Gréta ponterős játékának köszönhetően meg is nyerték a szettet (26-24).

A második játszmát megint a horvátok kezdték jobban, elsősorban a Bajnokok Ligája-bronzérmes olasz Coneglianóban röplabdázó Samanta Fabris jó játékának köszönhetően (6-10). A magyarok a 18 éves, újonc Németh Anettet vetették be, s De Brandt időkérését követően ezúttal is felzárkóztak (13-15). Néhány jó hazai blokk után a csapatkapitány Sándor Renáta okos ütésével már a magyarok vezettek két ponttal (21-19), és bár a vendégek még egyszer egyenlítettek, az utolsó szó megint Szakmáry Grétáé volt (25-23).

A harmadik játékrész az előzőekhez hasonló forgatókönyv szerint alakult: a horvátok kezdtek jobban (3-7), de a hatékonyabban nyitó magyar válogatott megint fordított (9-8). Ezúttal a vendégeknek is volt válaszuk, néggyel megléptek, de az utolsó szakasz megint egyenlő állásról indult (17-17). Molcsányi Rita több nagy mentésének is köszönhetően 23-nál is egál volt, de egy rossz hazai nyitásfogadást követően a horvátok ünnepelhették a részsikert (23-25).

A negyedik szettben a magyarok rajtoltak jobban, hamar tekintélyes előnyt alakítottak ki (9-3). Jól védekezett és jól is támadott ekkor Jan De Brandt csapata, amelyen nem talált fogást a horvát válogatott (16-10). A mérkőzés vége igazi örömjátékot hozott, a magyarok lehengerlő játékkal zárták le a mérkőzést (25-12).

A válogatott most másfél hetes külföldi túrára indul, ugyanis egymás után idegenben játszik mindhárom csoportellenfelével, elsőként szombaton a finnekkel.

A nemzeti csapat házigazdaként már tagja a négyes döntőnek, amelyet június 14-én és 15-én rendeznek a Papp László Budapest Sportarénában. A jegyértékesítést a válogatott tagjai a találkozó előtt egy gomb megnyomásával indították el.

A csoport másik mérkőzésén:

Finnország-Franciaország 3-0 (18, 13, 21)

Az állás: 1. Magyarország 6 pont, 2. Horvátország 3 (4-3), 3. Finnország 3 (3-3), 4. Franciaország 0

A további program:

május 26., 16.00: Finnország-Magyarország, Tampere

május 30., 20.00: Franciaország-Magyarország, Nancy

június 2., 17.00: Horvátország-Magyarország, Split

június 5., 18.30: Magyarország-Horvátország, Érd Aréna

június 14-15.: négyes döntő, Papp László Budapest Sportaréna

