Női röplabda BL – Sima vereséggel kezdett a Békéscsaba

A visszavágót szombaton este játsszák Trevisóban. A BL 16 csapatos főtáblájához ezt követően még egy párharcot kell nyerni.

Eredmény:

Linamar-Békéscsabai RSE – Imoco Volley Conegliano (olasz) 0-3 (-4, -10, -17)

Igazi sztárcsapat, az előző idény BL-ezüstérmese látogatott a magyar bajnok otthonába. Az olaszok legnagyobb sztárja a világbajnok, BL-győztes amerikai Kimberly Hill, de mellette Robin de Kruijf személyében Európa-bajnoki ezüstérmes röplabdázót is foglalkoztat a Conegliano.

A nyáron alaposan átalakult Békéscsaba – amelyet új vezetőedző, az olasz Alberto Salomoni irányít – megilletődötten kezdte a találkozót, hosszú percekig minden nyitásfogadást elrontott, így a vendégek a vártnál is könnyebben nyerték az első szettet (4-25).

A második felvonás elején szorossá tudták tenni az állást a csabaiak, de az olasz csapat könnyedén fordított, mert továbbra is sokkal jobbak voltak a szervái és a nyitásfogadásai. A harmadik szettben támadásban és fogadásban is pontosabbá váltak a házigazdák, ez az eredményben is megmutatkozott.

A mezőny legeredményesebb játékosa Kimberly Hill volt 17 ponttal, míg a magyar csapat legponterősebb röplabdázója Petőváry Panni volt (7).

