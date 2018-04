Női Magyar Kupa-döntő: DVTK vs. FTC – Nagy csatában címvédő-aranyérem

Történetének első NB I-es évében (ugyanis tavaly nyerte meg a másodosztályú küzdelmeket) bejutott a Magyar Kupa 2017/2018-as sorozatának fináléjába a Diósgyőri VTK együttese. A piros-fehérekre a csütörtöki, fővárosi döntőben az a Ferencváros várt, amely az elmúlt három esztendőben egyaránt elhódította az aranyérmet. Köszönhetően jórészt annak, hogy az ultrák is megjelentek mindkét oldalon a lelátón, olyan szurkolói létszám előtt kezdődhetett a csata, mint korábban soha.

Nem voltak megilletődve

A bajnokságban eddig mindhárom találkozót a Ferencváros nyerte, de a második és a harmadik szorosabb volt, mint az első. A 3. percben Poljak tűnt fel Szőke-Nagy kapuja előtt ( a hálóőr egy éve a győriek tagjaként ezüstérmet szerzett), de mellé pattant róla a labda, majd Vachter válaszolt egy távoli lövéssel, emeléssel. Markovicék abszolut nem voltak megilletődve, bátran támadtak, nem volt „munkanélküli” Németh, sőt, bravúrra is szükség volt. Szabó V. a gólvonalról fejelte ki a labdát egy diósgyőri szöglet után, csak dicsérni lehetett a Diósgyőrt addigi teljesítményéért, futballjáért. A vendégeknél Markovic vette fel a legtöbb párharcot, de a többiek is keményen harcoltak a saját posztjukon. A 30. percben Zlidnis kevergetett elől, középen, két miskolci védő gyűrűjében, aztán 18 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (0-1). A lelátón is ment a csata, az üzengetés a táborok között, különböző rigmusok formájában, ugyanúgy, mint ahogy a férfi összecsapásokon szokott. A 45. percben Veldman került lövőhelyzetbe a 16-oson belül, ám lövése után fogta a labdát a Ferencváros kapusa.

Jött az egyenlítés

A 48. percben a csereként korábban beállt Kocsán lőtte el keresztbe a labdát a DVTK kapuja előtt, nem kis ziccer volt… Aztán az 53. percben egyenlített a Diósgyőr: Markovic egyéni alakítás után lőtt, a játékszer Németh kezéről a felső lécre pattant, onnan ki, az érkező Veldman pedig négy lépésről a hálóba passzolt (1-1). Nagy szívvel és akarattal küzdött a Fórizs Sándor gárdája, Vachternek is akadt lehetősége egy óra után. A 62. percben Diószegi volt szemfüles Szőke-Nagy bizonytalankodása után, kár volt érte… (1-2). Zuhogó esőben kezdődött a második félidő hajrája, és még nem lehetett kijelenteni, hogy a Ferencvárosé lesz a kupa, bár az idő kétségkívül nekik dolgozott. Éppen emiatt a DVTK-nak volt sürgősebb, hogy minél hamarabb labdához jussanak és támadásokat indíthassanak. A budapestiek már hármat frissítettek ekkor, a diósgyőri szakvezető viszont nem módosított. A 89. percben Poljak fejelt mellé, de pár pillanattal ezután Diószegi zavarta meg az egyik DVTK védőt a piros-fehérek 16-osának környékén, bevitte a labdát az ötös sarkáig és a rövid sarokba bombázott (1-3). Ezzel eldőlt a kupa sorsa, a címvédőé lett az aranyérem, az újoncé pedig az ezüst medál.

Förch Női Magyar Kupa-döntő:

Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC 1-3 (0-1)

Budapest, Hidegkuti stadion, 2500 néző. V.: Gaál.

DVTK: Szőke-Nagy – André, Jáhn, Olar, Újvári – Nagy F., Tóth A., Vachter, Sandu – Veldman, Markovic. Vezetőedző: Fórizs Sándor.

Ferencváros: Németh – Mosdóczi, Csigi, Zlidnis, Szabó V. – Fenyvesi, Bognár, Csiki – Diószegi, Poljak, Bulatovic. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Csere: Bulatovic helyett Kocsán a 46., Csigi helyett Krso a 69., Bognár helyett Pusztai a 74. percben.

Sárga lap: Csigi a 11., Újvári a 77., Tóth A. a 81. percben.

Gólszerző: Zlidnis (0-1) a 30., Veldman (1-1) az 53., Diószegi (1-2) a 62., Diószegi (1-3) a 89. percben.

A férfi Amatőr Kupa döntőjében:

UFC Nagykanizsa – Sényő-Carnifex FC 1-3 (1-2).

