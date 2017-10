Női labdarúgó NB I – DVTK: Súlyos egyéni hibák és vereség

Diósgyőri VTK – Győri ETO FC 0-2 (0-2)

Kazincbarcika, 100 néző. V.: Valu.

DVTK: Vukovic – Jáhn, Kresák, Olar, Boros – André, Vachter, Tóth A., Sandu – Kerekes (Bukovszki), Markovic. Vezetőedző: Fórizs Sándor.

Győri ETO FC: Villares – Kovács L., Fél P., Sárosi, Ugarte (Ushikusa) – Süle, Fél A., Gödér, Sipos – Dénes (Csötönyi), Erdész (Zemlényi). Vezetőedző: Horváth István Tamás.

Gólszerző: Sipos, Ugarte.

Fórizs Sándor: – Az első gólt egy olyan helyzetből kaptuk, amire készültünk, de az oldalról beadott labda után egy komoly egyéni hibát követően a vendégek szereztek vezetést. A második gólt is súlyos egyéni hiba előzte meg, tulajdonképpen odapasszoltuk az ellenfélnek a labdát, hogy lője be, ha gondolja. A mezőnyben mindkét félidőben többet birtokoltuk a labdát, a második játékrészben jól is játszottunk, de sajnos nem tudtunk gólt szerezni.

Horváth István Tamás: – Nagyon felkészültünk a DVTK játékából, kielemeztük a szombathelyiek elleni mérkőzésüket. Az első félidőben kifejezetten jól játszottunk, és már ekkor sikerült eldönteni a találkozót. A másodikban már jobban futballozott a DVTK, de összességében magabiztosan nyertünk.

