Női labdarúgó NB I – Sok kérdésre választ kaphat a DVTK az MTK ellen

Női labdarúgó NB I, felsőházi rájátszás­­­ (1–4. hely), 1. forduló

MTK Hungária FC – DVTK (Budapest, BVSC Stadion, szombat, 12.00)

Fórizs Sándor, a DVTK vezetőedzője: – A csapat jó formában van, megjött a lányok önbizalma is. Az MTK ellen még sosem sikerült nyernünk, ezért most nagyon szeretnénk bebizonyítani, hogy jobb csapat vagyunk náluk. A tét nagy, eddig egyetlen csapat sem tudta véghez vinni, hogy újoncként bajnoki döntőt játsszon, mi ezt próbáljuk elérni. Csalódottak akkor sem lennénk, ha ez nem sikerülne, hiszen a legjobb négy közé jutással és a kupadöntővel már így is túlteljesítettük az előzetes terveinket. Ez a mérkőzés sok kérdésre választ ad majd.

