Női kosárlabda NB I – Otthon győzött a DVTK

A diósgyőriek 17 ponttal bizonyultak jobbnak riválisuknál, így 1-0-ra vezetnek az egyik fél második győzelméig tartó párharcban, melynek második összecsapását csütörtökön rendezik.

Eredmény, az 5-8. helyért, 1. mérkőzés:

Aluinvent-DVTK – ZTE NKK 81-64 (23-17, 16-20, 25-12, 17-15)

Miskolc, 600 néző. Játékvezető: Pozsonyi, Balogh, Sallai

Aluinvent-DVTK: Horváth B. 2, Czank 20/12, Rasheed 20/9, Szécsi 13/9, Jovanovic 4. Csere: Tomlinson 20, Győri 1, Gorjanácz 1, Adamecz, Vörösházi. Vezetőedző: Maikel Lopez

ZTE NKK: Nagy 14/6, Gáspár- Szalay, Burkholder 20/6, Hegedűs-Őri 4, Bays 18/3 Csere: Jurkó, Böröndy V., Böröndy D., Horváth Zs. 8, Orsó. Vezetőedző: Gáspár Dávid

Maikel López: – Azt gondolom, hogy egy szórakoztató mérkőzést játszottunk. Mind a két csapat látványosan próbált játszani. Egy hosszú Győr elleni párharc van mögöttünk, ennek az elvesztése még bennünk van. Büszke vagyok a lányokra, hogy a fáradtság ellenére egy jó mérkőzést tudtak játszani.

Gáspár Dávid: – Először is gratulálok a Diósgyőrnek! A mérkőzést jó ritmusban kezdtük, olyan értelemben, hogy helyzeteket kreáltunk, de ezeket nem dobtuk be. Nem koncentráltunk, pontatlanok voltunk, ez túl nagy ajándék egy ilyen szintű csapatnak, mint a DVTK. Egy jobb kezdéssel sokkal jobb ritmusba kerülhettünk volna, ezáltal sokkal jobb lett volna a dobószázalékunk is. A védekezésben látom azonban a vereség okát, a második félidőben puhányak voltunk,a blokkokat alulról kerültük és nagyon sok üres dobást engedélyeztünk, amit az ellenfél jó százalékkal értékesített.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA