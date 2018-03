Női kosárlabda Magyar Kupa – Elődöntőzik a Diósgyőr

Az idei női Magyar Kupa nyolcas fináléjában pénteken este kellett először pályára lépnie a Diósgyőrnek, a negyeddöntős párharcban utolsóként, a PINKK-Pécsi 424 ellen. Ruják és Raksányi volt az első góldobó a csapatokból (2-2), aztán a baranyaiak gyűjtöttek még nyolc egységet (10-2), miközben a piros-fehéreknél érkezett a pályára Szabó F. és Brewer (Bach, illetve Melnika ment pihenni) . A Pécs kapta el jobban a ritmust, a borsodiaknál csak Raksányi (13-6). Persze, még semmi sem volt veszve, a 9. perc elején Brewer egy duplával 15-12-re hozta fel a borsodi társulatot. Slaugterék az első (kis)szünetig némi fórt meg tudtak tartani, vagyis hozták az első negyedet.

Hasonló százalékok

A második felvonás első perce hibákról szólt, aztán Zele gyűjtött két egységet, büntetőből. Nagy D. jegyezte a DVTK második tripláját, így átvette a vezetést csapata (18-19), de még mielőtt nagyon örültek volna a miskolciak, Ruják is hintett egy hármast (21-19). A 17. percben még csak 24-23 volt az eredmény, látszódott, hogy minden kis rezdülésnek jelentősége lehet. Ekkor nagyjából ugyanolyan formát, ugyanolyan százalékokat mutatott fel mind a két gárda. Fontenette és Melnika talált a gyűrűbe, máris jobban állt az Aluinvent (26-29), amely jól, jobban védekezett ebben a tíz percben, mindössze 11 pontot kapott. A harmadik játékrészre visszaérkezve Cheslek kihagyott helyzete volt az első momentum, aztán Brewer két „büntijéből” egy volt jó. Fontenette dobása után Peckova talált be a vonalon túlról (31-36), aprócska előnyben volt a DVTK, majd 35-40-nél időt kért a PINKK. Raksányi begyűjtötte második kettesét, akihez Brewer társult be (37-44). Cheslekék harcoltak azért, hogy ne lógjon meg a Diósgyőr (43-46), kiegyenlített volt a mérkőzés. Melnika jól büntetőzött, ebben az elemben lényegesen jobb volt a DVTK (10/13, illetve 3/6).

Raksányi-fordítás

A mezőny addigi legeredményesebbje, a 13 pontos Ruják 4 faulttal pihenni kényszerült, ez érvágás volt a pécsieknek. Az utolsó negyednek 47-50-nel indultak neki a felek, és még három és fél perccel a befejezés előtt sem látszódott az, hogy ki fog örülni a végén (55-58). Svitek edző intelmeivel a tarsolyban mentek bele a diósgyőri hölgyek a hajrába, kellett ez a pauza. 1:27 perccel a dudaszót megelőzően Cheslek kosara újabb miskolci időkérést hozott (59-58), a visszaérkezés után Raksányi triplával fordított (59-61). Ezzel a PINKK került kényszerhelyzetbe, Sarokék fautoltak, amivel elment az idő, a DVTK nyert és jutott az elődöntőbe, ahol a Sopron lesz az ellenfele.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

PINKK-Pécsi 424 – Aluinvent DVTK 59-62 (18-14, 11-18, 18-18, 12-12)

Sopron, 200 néző. V.: Papp, Minár, Csabai-Kaskötő.

PINKK-Pécsi 424: Cukic (6), Ruják (13/9), Gémes-Sarok (15/9), Slaughter (8), Cheslek (11). Csere: Sánta (4), Jakovina (2), Benke (-), Zsilinszki (-). Vezetőedző: Laczka Miklós.

Aluinvent DVTK: Fontenette (6), Bach (-), Raksányi (12/6), Peckova (13/9), Melnika (7). Csere: Szabó F. (3/3), Brewer (7), Zele (9), Nagy D. (5/3). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Laczka Miklós: – Kőkemény ellenfél volt a DVTK. Büszke vagyok csapatomra, mert óriási fejlődést mutatott játékunk. Ha kicsit rutinosabbak vagyunk, akkor a hajrát megnyerve a mérkőzést is a magunk javára fordíthattuk volna.

Štefan Svitek: – Helyzeteinket nem tudtuk eredményesen befejezni. Sok hibával játszottunk, főleg a védőmunkánk volt gyenge, de a támadásokban sem jeleskedtünk. A szerencse is besegített a győzelmünkbe.

Killik László Női Magyar Kupa, Sopron, negyeddöntő:

Aluinvent-DVTK – PINKK-Pécsi 424 62-59 (14-18, 18-11, 18-18, 12-12)

Sopron Basket – PEAC-Pécs 83-49 (32-14, 21-10, 18-12, 12-13)

Atomerőmű KSC Szekszárd-VBW CEKK Cegléd 75-71 (18-17, 15-16, 9-20, 22-11, 11-7) – hosszabbítás után

CMB CARGO UNI Győr – ZTE NKK 69-50 (22-14, 15-14, 12-12, 20-10)

a további program:

szombat, elődöntő:

CMB CARGO UNI Győr – Atomerőmű KSC Szekszárd 15.30

Sopron Basket – Aluinvent-DVTK 18.00

vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 15.30

döntő 18.00

