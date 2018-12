Női kézilabda Eb – Laurencz László büszke a magyar válogatottra

“Jár a gratuláció a játékosoknak és a szakmai stábnak, büszke vagyok rájuk. A csapat jóval többet nyújtott annál, amit eddig láthattunk. A győzelem teljesen egyértelmű volt és egy percig sem forgott kockán” – nyilatkozta az MTI-nek csütörtökön a világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmes tréner.

A magyarok a szünetben öt, a 46. percben pedig már 11 góllal vezettek, és egyetlen alkalommal sem voltak hátrányban a találkozón, amelyet végül 32-26-ra nyertek meg.

“Nem kritikának szánom, hanem észrevételnek: az utolsó tíz perc, amikor csökkent a gólkülönbség, másképp is megoldható lett volna” – vélekedett Laurencz. Meglátása szerint szerencsésebb lett volna előbb, a második félidő nyolcadik-tizedik perce után – amikor már látszott, hogy simán győzni fog a válogatott – hozzákezdeni a változtatásokhoz, nem pedig ilyen tömeges cserékkel pihenőidőt biztosítani a kezdőknek, illetve játékba hozni azokat, akik még nem szerepeltek.

“Nem a képességekkel volt gond. Régi tapasztalatom, hogy ennyi padon ülés után rögtön produkálni akarnak a cserejátékosok, ebből pedig kapkodás és hibák következhetnek. Ezt átgondoltabban kell megoldani, mert a gólkülönbség a folytatásban még sokat jelenthet” – magyarázta.

A magyar csapat múlt szombaton 28-25-re kikapott az előző Európa-bajnokságon ezüstérmes Hollandiától, hétfőn 24-18-ra legyőzte Horvátországot, így a C csoport második helyén végzett. A korábbi szövetségi kapitány úgy fogalmazott, az első meccsen nem játszott rosszul a válogatott, de kikapott, a másodikon nem játszott jól, de nyert, a harmadikon pedig jól is játszott és győzött is, tehát sok verzió fordult elő.

“A torna előtt pesszimista és optimista sem akartam lenni, inkább bizonytalan voltam. A várakozásaim megegyeztek a hivatalos állásponttal: a csoportból tovább kell jutni. Ha a folytatásban nem következik egy kapitális vereség, akkor ez az eredmény, így ahogy van, nem rossz. Amennyiben további két pontot szereznek, nagyot produkálnak” – szögezte le a Magyar Köztársasági Arany és Ezüst Érdemkereszttel is kitüntetett 84 éves mesteredző.

A középdöntő II. csoportjában, Nancyban pénteken a címvédő norvégokkal, vasárnap a németekkel, majd jövő szerdán a románokkal találkozik a válogatott, onnan az első kettő jut az elődöntőbe, a harmadik helyezett pedig az ötödik helyért játszhat.

Laurencz László reméli, hogy a csapat tudja tartani az eddigi szintet, a szurkolóknak pedig azt tanácsolja, túlzó várakozásaikkal ne helyezzenek nyomást a játékosokra. Hangsúlyozta, a jövőre nézve biztató, hogy sok tehetséges kézilabdázó került felszínre, és lesznek visszatérők is a keretbe a következő világverseny előtt.

