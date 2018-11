Női kézilabda BL – Negyedik győzelmével továbbjutott a címvédő Győr

Újabb sikerével a magyar csapat matematikailag is bebiztosította továbbjutását a középdöntőbe.

A két csapat október 21-én Németországban játszott, akkor a győriek 38-22-re győztek.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, 4. forduló, C csoport:

Győri Audi ETO KC-Thüringer HC (német) 31-28 (19-15)

a Győr gólszerzői: Hansen 6, Oftedal 5, Groot, Brattset 4-4, Knedliková, Amorim 3-3, Bódi, Kristiansen 2-2, Görbicz, Puhalák 1-1

A magyar csapat keretéből ezúttal is a súlyos sérülés után gyógyuló Tomori Zsuzsanna és Nora Mörk hiányzott.

A hazaiak az első öt percben kiválóan játszottak, utána azonban visszaesett a koncentrációjuk, így tíz percet követően kétgólos előnyt mutatott az eredményjelző (8-6). Kiss Éva remek védései ellenére a 19. percben a cseh Iveta Luzumova üres kapus gólja a vendégek egyenlítését jelentette, majd az ETO vezetőedzője, Danyi Gábor időkérése ellenére hamarosan a vezetést is átvették a németek (12-13). Az első félidő utolsó tíz perce ismét győri fölényt hozott, és a norvég Kari Skaar Brattset, valamint a dán Anne Mette Hansen góljainak köszönhetően a szünetben néggyel vezetett az ETO.

A fordulás után a hazai játékosok kétszer is hétméterest rontottak, és mivel számos más helyzetet is kihagytak, ismét egyenlített az ellenfél (20-20). Mindkét csapat rengeteg labdát adott el, ennek is volt köszönhető, hogy az utolsó negyedóra is egyenlő állásról indult (25-25). A hajrában Görbicz Anita, a norvég Veronica Kristiansen, majd pár perccel később Nycke Groot is üres kapus gólt lőtt, a csereként pályára lépő francia Amandine Leynaud pedig több bravúros védést is bemutatott, így a Győr végül három góllal legyőzte ellenfelét.

A vendégek legeredményesebb játékosa Alicia Stolle volt nyolc góllal.

A győriek szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében, a Ferencváros pedig vasárnap a román CSM Bucuresti együttesét fogadja Érden.

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Győr 8 pont, 2. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 5, 3. Podravka Koprivnica (horvát) 3, 4. Thüringer HC 0

vasárnap játszották:

D csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria – SG BBM Bietigheim (német) 33-30 (17-13)

Az állás:

1. Ferencváros 6 pont

2. CSM Bucuresti (román) 4

3. Vipers Kristiansand (norvég) 3 (111-109)

4. Bietigheim 3 (112-116)

