Női és férfi kosárlabda meccsek

Női kosárlabda NB I/B, Piros csoport, 10. forduló

PINKK SE II – Aluinvent-DVTK U23 (Pécs, vasárnap, 16.00)

Magyar Gergely, az Aluinvent-DVTK U23 edzője: – Most már szeretnénk végre a győzelmeink számát gyarapítani, függetlenül attól, hogy ellenfelünk B-csoportos csapatában vannak olyanok, akik az élvonalban is pályára kerülnek. Az eddigi eredmények alapján úgy tűnik, hogy nagyjából azonos játékerőt képvisel a két együttes, remélem, hogy az évad során szerzett tapasztalatok segítenek bennünket a győzelem kiharcolásában. Hiányzóink most is lesznek, Kababik beteg, Bacsó sérült, Peitl az U16-os válogatottnál van, többen pedig éppen betegségük, vagy sérülésük miatt felépülőben vannak.

Férfi kosárlabda NB I/B, Piros csoport, 12. forduló

Nyíregyháza Blue Sharks – MEAFC-Miskolc (Nyíregyháza, vasárnap, 16.30)

Drahos László, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – A hazai pályán eddig veretlen szabolcsiakhoz megyünk. Két hete a Hepp-kupában már találkoztunk, akkor magabiztosan a nyíregyháziak nyertek. Ahhoz, hogy vasárnap más végeredményről tudjunk értekezni, sokkal egységesebb és keményebb védekezésre lesz szükségünk. Nagyon jó és erős palánk alatti játékosokkal, valamint ennél erősebb mezőnysorral rendelkeznek az otthoniak, ezért a lecke úgymond fel van adva nekünk.

