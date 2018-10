NMHH: 25 millió forintos pályázat online médiatartalmak gyártására

Online műsorszámok vissza nem térítendő támogatására idén is meghirdeti az NMHH Médiatanácsa a Neumann János-pályázatot a Magyar Média Mecenatúra Program keretében. A nyertes magyarországi pályázatokra idén is 20, míg a határon túli pályázók számára további 5 millió forintot különítettek el. Egy pályázó ezúttal is legfeljebb 1 millió forinttal támogatható.

A pályázat célja, hogy új, értékes és eredeti közszolgálati tartalmak váljanak elérhetővé az online médiaszolgáltatások kínálatában. A négykörös pályázati eljárás első fordulójára november 15-én délig lehet jelentkezni elektronikusan. Idén is feltétel, hogy a tartalom legalább egy évig hozzáférhető legyen a befogadó online felületen.

Szenzációs magyar régészeti felfedezés dokumentálását támogatja a Médiatanács az Újasszír Birodalom egyik központjának feltárása kapcsán.

A Magyar Média Mecenatúra Program magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező események azonnali helyszíni forgatási költségeit támogató Escher Károly-pályázatának keretéből 1,73 millió forinttal járul hozzá a magyar kutatók által Kurdisztánban felfedezett ókori település feltárását bemutató film forgatásához. Az ásatást hatalmas nemzetközi érdeklődés kíséri, az anyagot felhasználva Buda János tervez ismeretterjesztő filmet készíteni a régészek munkájáról.

A hatósági szerződésében vállaltnál kevesebb közszolgálati, helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámot, illetve magyar zenét sugárzott a Rádió 1 miskolci vételkörzetében egy július közepén vizsgált adáshéten, továbbá nem tett közzé nemzetiségi vagy kisebbségi műsorszámot, ezért a Médiatanács a rádió szolgáltatóját 75 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte. A Médiatanács a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.

A Médiatanács a Paks 96,3 MHz-es helyi rádiós frekvencia kereskedelmi jellegű hasznosítására kiírt pályázatra beérkezett ajánlat alaki vizsgálata során hiánypótlásra szólította fel az egyedüli pályázó Paks FM Kft.-t.

-MTI-

