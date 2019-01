Nincs üresjárat, most is lehet találni kinti munkát

Január elejére megjött a hideg és a hó is, átfagyott a talaj, minden lejegesedett és további hóesés várható még, ez pedig nemcsak, hogy nem kedvez annak, hogy a kertben tevékenykedjünk, de nagyjából meg is akadályozza azt.

Figyeljünk növényeinkre

A gondos gazda szeme persze mindig a kertjén, növényein van, és ez nem is árt. Egyelőre nem esett akkora hó, ami komoly gondot okozna – és ilyet nem is jelzett eddig előre a meteorológia – de azért nem árt a gyümölcsfákat, bokrokat, cserjéket ellenőrizni rendszeresen, mert, a hó súlya alatt – főként, ha ráfagy – könnyen törik az ág, főleg bizonyos növényfajták esetén.

A túl nagy fagy, hideg is okozhat gondot, de most azért olyan extrém mínuszok nincsenek, ami miatt a növények védelmére, takarására kellene gondolnunk, éppen olyan az időjárás, amilyennek ilyenkor lennie kell, tehát a kertünket – néhány kertészkedővel ellentétben – nem éri meglepetés.

Az ősszel ültetett növényekkel lehet esetleg probléma, ha nem tömörödött eléggé meg a gyökerek körül a talaj, de, ha erre bőséges öntözéssel odafigyeltünk, akkor bátran hátra lehet dőlni.

Ha kint sokat nem is tehetünk, ez a hónap azért – többek között – jó az értékelésre, tervek készítésére, megrendelések leadására. Nézzük át a vetőmag-katalógusok kínálatát, kezdjük el tervezni a vetésforgónak megfelelően – az idei vetőmag szükségletünket. Készítsünk ültetési tervet.

Karbantartás és javítás

Ha a tervezgetést és a négy falat nagyon unnánk, és a havat hordó szél sem szegi kedvünket attól, hogy odakint dolgozzunk, akkor mindenki tud magának találni tennivalót. A kerti karbantartási munkálatok már megkezdődhetnek, átnézhetjük a kerítést. Ha sérült, most javítsuk ki, ne várjunk vele tavaszig, amikor egyébként is összesűrűsödnek a kerti munkák. Erősebb fagyok esetén ellenőrizzük, hogy a kerti vízcsapokat megfelelően szigeteltük-e.

A szerszámok javításának is itt lehet az ideje, ha ősszel még nem került rá sor. Ne akkor kelljen a kapát, a metszőollót köszörülni, élesíteni, megfenni, amikor már szükségünk van rá. A törött, sérült szerszámnyelek kicserélésére is remek alkalom a januári tél, a műhely melegében egy kis forralt bort szürcsölgetve nekiláthatunk az efféle tennivalónak. A költségek is megoszlanak így, hisz februárban, márciusban már vásároljuk például a vetőmagokat is. Nézzük át a permetezőt, hogy mikor használnunk kell, ne legyen okunk a bosszúságra.

Ha fagymentes az idő, elkezdhetjük a díszcserjék ritkítását, a túl sűrűn álló hajtásokat a talaj szintje felett vágjuk le. A lomblevelű sövényeket, amelyek túl magassá nőttek, az idős fás részekig vágjuk vissza (ifjítás). Az idősebb fákról fűrészeljük le az elhalt, beteg, korhadt ágakat.

Nézzük át a pincét

A teleltetésre le- és elrakott virágainkat ellenőrizzük rendszeresen, öntözzük őket óvatosan, ha pedig úgy érezzük, hogy szükséges, akkor tápoldatot is használjunk. Figyeljünk a kórokozókra, mert a garázsban vagy pincében is megjelenhetnek a növényünkön! Nézzük át a kardvirág, dália és gumós begónia gumóit, illetve hagymagumóit, hogy az esetleges veszteségeket elkerüljük. A betegnek tűnőket azonnal vegyük ki a és semmisítsük meg, mielőtt a rothadás átterjed az egészséges gumókra is.

A cserepes metélőhagymát állítsuk az ablak közelébe, és kezdjük el öntözni, hogy friss, új hajtásokat hozzon. Ellenőrizzük a tárolókat (alma, burgonya stb.) és a romlásnak indulókat távolítsuk el, mielőtt a többi is megbetegszik. Ha enyhe az idő, szellőztessük a pincét.

– Horváth Imre –

Boldogasszony hava

Nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók istene volt az ókori római mitológiában. A népi kalendárium szerint január neve Boldogasszony hava. A január és a február volt az utolsó két hónap, amit utólag hozzáadtak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem kapott hónapot. Bár egy ideig még március volt az év első hónapja, hamarosan a január vette át ezt a helyet.

