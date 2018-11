Nincs mese: jó csapat a Mezőkövesd

Az NB I-es bajnokság 15. fordulója az élbolyban tanyázó Budapest Honvédhoz szólította a borsodiakat. Mindkét csapat bizakodhatott a jó ered­ményben, hiszen a hazaiak hat, a vendégek pedig három ta­lálkozó óta tartó veretlenséggel a lábukban léptek pályára. A győztes csapaton ne változtass elv alapján a sárga-kékek vezetőedzője ugyanazoknak szavazott bizalmat, akik legutóbb megverték a Mol Vidi FC-t.

Szoros védekezés

Az első félidő többnyire azzal telt, hogy a csapatok tagjai egymásra vigyáztak. Mivel egyik alakulat sem akart hátrányba kerülni, ezért a túlbiztosítottság jellemezte a hátsó sorokat, ebben különösen a kispestiek jártak az élen. Az elején némileg aktívabb volt a borsodi gárda, de ziccert nem tudott kidolgozni. Igaz, a kövesdiek sem, így kiegyenlített küzdelemmel teltek a percek. A gólhoz talán Danilo állt a legközelebb, Szappanoséknak azonban nem kellett izgulniuk, a szokott szervezett játékukat nyújtották. Volt egy 11-es gyanús eset, ebben azonban Koszta teljesen vétlen volt, a karja nem kereste a labdát, így Pintér helyes ítéletet hozott, amikor továbbot intett. Nem sokkal a szünet előtt Vajda S. lőhetett jó helyzetből, de Molnár G. átadását az égbe emelte, így maradt a nulla–nulla, de már ekkor érezni lehetett, hogy a folytatás sokkal jobb lesz.

Drazic-parádé

A második félidőben, úgy negyedóra elteltével, Supka Attila változtatott először, igaz, egyik cseréjét kényszerből, sérülés miatt hajtotta végre. Szappanos repült nagyot, később már nem tehette ugyanezt, így a Honvéd jutott előnyhöz. Ekkor jött Kuttor Attila, persze nem a pályára, hanem meghozta szokásos, ki tudja már hányadik remek döntését. Beküldte Drazicot, akit viszont nem a „váltótársával”, azaz Kosztával váltott, és a csatár alig ment be, máris egyenlített (oktatófilmbe illően vette le a labdát jobbal, majd lőtt ballal, végül pedig fejelt), majd ha szerencsésebb, vagy Gróf nem véd nagyot, akkor még kétszer találhatott volna a kapuba. Igaza lett tehát Kuttor Attilának, aki a mérkőzés előtti napon arról beszélt, hogy megítélése szerint annak nincs jelentősége, hogy melyik gárda szerzi az első gólt, mert nem a részeredmény, hanem a hármas sípszó utáni állás számít – és ha erre gondolunk: 1–0-ról majdnem 1–2 lett. A „matyók” hetek óta sikeresen adják elő tudományukat, és mindenképpen a javukra kell írni, hogy a kisvárosban remek csapatot hoztak össze, a játékosok egyéni tudásának ékes bizonyítéka, hogy a góllövő listát mezőkövesdi vezeti, továbbá az élbolyban más csapattagok is előkelő helyen állnak.

Sárga lap nélkül

Az alakulat valamennyi része összeállt, a 23 szerzett pont pedig a labdarúgókat és a szakvezetést egyaránt dicséri. A találkozó krónikájához tartozik még a sportszerűség: Pintér játékvezető egyetlen sárga lapos figyelmeztetést sem osztott ki, bár a végén egy lökdösődés után legalább ketten is rászolgáltak volna a fegyelmezésre.

Kolodzey Tamás

Jegyzőkönyv

Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (0–0)

Budapest, 1556 néző. V.: Pintér (Medovarszki, Csatári).

Budapest Honvéd: Gróf (7) – Batik (5), Kamber (6), Baráth (5) – Heffler (5), Pilík (5), Hidi (6), Gazdag (6), Kukoc (5) – Danilo (6), Holender (6). Vezetőedző: Supka Attila.

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (6) – Farkas D. (5), Pillár (6), Szalai A. (6), Silye (5) – Szeles (5) – Cseri (5), Molnár G. (6), Vadnai (6) – Vajda S. (5), Koszta (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Batik helyett Nagy G. (5) az 57., Pilík helyett Skvorc (5) az 59., Cseri helyett Drazic (7) a 73., Kukoc helyett N’Gog (-) a 78., Vadnai helyett Meskhi (-) a 86., Vajda S. helyett Szakály D. (-) a 90. percben.

Gólszerző: Holender (1–0) a 64., Drazic (1–1) a 76. percben.

Supka Attila: – Csupán annak örülhetünk, hogy megmaradt a veretlenségi sorozatuk. Nem tudtuk megvalósítani azokat a dolgokat, amiket hét közben megbeszéltünk. Nem volt agresszív a középpályánk, nem szereztünk annyi labdát, ezáltal támadásban sem voltak meg a beindulásaink. A végén az egy pontot is egy kis szerencsével sikerült megtartani, mert a védelemben olyan hibákat követtünk el, amiket nem szoktunk. A legnagyobb hiba, hogy visszaálltunk az egygólos vezetés tudatában, pedig azt kértem, hogy maradjunk fenn az ellenfél térfelén. Ennek lett a következménye, hogy közel volt a kapunkhoz az ellenfél, ami miatt helyzeteket tudott teremteni, és egyet a sokból be is lőtt. Rengeteg problémával küszködtünk az elmúlt időszakban, sok sérültünk volt, egy-két játékos most is az utolsó pillanatban vállalta a játékot. Az egy ponttal sohasem vagyok elégedett, de sajnos ennyire volt elég ez a teljesítmény.

Kuttor Attila: – Volt karakter a csapatban, amely férfias teljesítményt nyújtott. Nagyon büszke vagyok játékosaimra, amit tudtak, azt megint felvitték a pályára. A két félidő alapján izzadtságos eredmény született, de hozzá kell tennem, hogy a végén meccslabdánk volt, Drazic helyzeténél óriásit védett Gróf, így meg kellett elégednünk az egy ponttal, de ez a jól szereplő Budapest Honvéd vendégeként értékesnek tekinthető. A második cserénk előtt ideges voltam, de ennek okát ne firtassuk.

A gólok története

64. perc: bal oldali szöglet után Kukoc beadását Kamber fejjel megcsúsztatta, Holender pedig 3 méterről, ugyancsak fejjel, előrevetődve a keresztléc alá továbbította a labdát, 1–0.

76. perc: Vadnai remek átadását Drazic 11 méterről, ballal lőtte kapura, a jobb sarokra tartó labdát Gróf még mentette, a róla előre pattanó játékszert azonban a csereként beállt csatár 7 méterről az üres kapu bal oldalába fejelte, 1–1.

