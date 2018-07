Nincs időpontja a híd javításának Szendrőn

A balesetveszély elhárítására a Magyar Közút edelényi mérnöksége haladéktalanul elvégezte a híd ideiglenes elkorlátozását, a szükséges táblák kihelyezését. A jobb oldali leszakadt rész mellé acél anyagú elkorlátozó elemeket helyeztek el, a bal oldali, szintén rossz állapotú járdát is lezárták. A váltakozó irányú forgalom áthaladási elsőbbségét is szabályozták, ahogy sebességkorlátozó tábla is kikerült. A hídon azóta is ez az állapot fogadja az arra közlekedőket, így rákérdeztünk, mikor várható a híd javítása.

A Közút válasza szerint az átépítés szükségességét meghatározó hídszakértői szakvéleményt készíttetnek, amely még folyamatban van. Ezt követően lehet meghatározni a szükséges beavatkozásokat és annak költségeit.

ÉM-HI

