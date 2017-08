Nincs akadálya annak, hogy elsején beinduljon az új tanév

Nincs akadálya, hogy szeptember 1-jén beinduljon a tanév – válaszolta a tanévkezdéssel kapcsolatos érdeklődésünkre dr. László István, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója. A tankerület által szervezett hétfői kerekasztal-beszélgetésen persze nemcsak a most kezdődő tanév, de az elmúlt időszak is téma volt. A tankerületi igazgató mellett Madarász Péter, a Herman Ottó Gimnázium igazgatója, Szűcs László, az emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója és Tóthné Csorba Mária, az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója is részt vettek a tájékoztatón.

Karbantartásról, létszámokról

Az intézményvezetők egyöntetűen a karbantartási munkák befejezését, koordinálását, valamint a szaktanárok, anyanyelvi lektorok szerződtetését nevezték a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok közül a legnehezebbnek. Dr. László István a karbantartás kapcsán kiemelte, a vállalkozók 120 százalékos kapacitással dolgoznak, hogy elsejére minden rendben legyen. Emődön pedig az önkormányzat segítségét kérte és kapta meg az iskola, hogy a felújításokkal elkészüljenek – hangsúlyozta Szűcs László.

Az anyanyelvi lektorral kapcsolatban Madarász Péter mondta el, hogy a spanyol területről érkező tanárral akadtak gondok. „Annak ellenére, hogy a nagykövetséggel szerződésben állunk, nem zökkenőmentes új tanárt találni, de úgy tűnik, évkezdésre ez is megoldódik” – tette hozzá.

A 2017/18-as tanévről adatokat is ismertetett a tankerületi igazgató: általános iskolába 1321, míg a középfokú intézményekben 935 tanuló kezdi az első évfolyamot.

A jelen lévő két általános iskola igazgatói elmondták, náluk évek óta stabilan tartja magát a tanulói létszám, míg a Herman Ottó Gimnázium vezetője azzal dicsekedhetett el, hogy náluk gyakorlatilag telt ház van, az idén ugyanis egy félosztálynyival többen járnak majd az intézménybe.

Fejlesztésekre pályáztak

„A miskolci tankerület egy rendkívül intenzív pályázati cikluson van túl: eddig összességében 1,3 milliárd forintra pályáztunk, és további 740 millió forint értékben nyújtunk még be projekteket. Ez utóbbi tartalmaz olyat is, amely a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztését célozza meg. De pályáztunk még 27 feladatellátási hely megújítására is, ahol tantermek, tornatermek korszerűsítése, szaktantermek, sportudvarok kialakítása a cél” – ismertette dr. László István. Az idei fejlesztések közül kiemelte a Teleki Tehetséggondozó Kollégium felújítását (erről korábban lapunk is beszámolt – A szerk.).

A pályázati beruházásokon túl saját erőből is fejlesztett a tankerület, például amelyik iskola igényelte, ott padlócsere történt, a művészetoktatást végző intézményeknél speciális, tánchoz szükséges linóleumot raktak le. A Földes Ferenc Gimnáziumban a fagy okozott életveszélyes károkat az épületben, ennek elhárítása több millió forintos beruházás volt – mondta.

Emődön az időjárás rongálta meg az intézmény tetejét, ezt egy 50 millió forintos pályázat keretében sikerült felújítani. De megtudtuk, a Herman tornaterme is az utolsó pillanatban van, azaz felújítás előtt áll.

A tankerületi igazgató érdekességként említette, hogy a Zrínyi Ilona Gimnáziumban beindul idén a médiaszak, amihez szaktantermet is kialakítottak, és itt a greenbox technika is adott a diákok számára.

Kínaiul tanulhatnak

A tájékoztatón az idegen nyelvek oktatásáról is szó esett, hangsúlyozva, a tanulók többsége még mindig az angol nyelvet választja, de a másodikként tanult nyelvek között a német tartja vezetőhelyét.

„A miskolci tankerület idegen­nyelv-oktatásának érdekes színfoltja a kínai nyelv tanulásának lehetősége, amire a Diósgyőri és a Zrínyi Ilona Gimnáziumokban van mód. Mindkét iskolában a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézetével kötött együttműködési megállapodás keretében szervezik meg a képzést. A nyelv oktatásán túl pedig a kínai kultúra és életmód megismertetése is cél” – fogalmazott dr. László István.

