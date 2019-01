NFL – Chicagóban kezdi a rájátszást a címvédő Philadelphia

A Nemzeti főcsoportban a bajnok Chicagóba látogat. A Bears egy évvel ezelőtt 5/11-es mutatóval zárta az alapszakaszt, aztán nyáron új vezetőedző érkezett Matt Nagy személyében, valamint megszerezte a liga egyik legjobb védőjét, Khalil Macket, aki az NFL történetének legnagyobb összegű szerződését kapta posztján. Ez a két esemény óriási fordulatot hozott a csapatnál. A védelem egyenesen a liga legjobbja lett, ugyanis a legkevesebb pontot kapta, vezeti a rangsort a futás elleni védekezésben, valamint a szerzett labdák tekintetében is, így 12/4-gyel fejezte be az alapszakaszt.

Az Eagles ezzel szemben egy utolsó nagy “rohammal” éppen csak bejutott a rájátszásba, ugyanakkor kissé sorsszerű, hogy akárcsak tavaly, ezúttal is a csereirányító Nick Foles vezeti majd a csapatot a playoffban, mivel Carson Wentz idén is megsérült. Foles tavaly a rájátszásban és a Super Bowlban is ellenállhatatlan teljesítményt nyújtott.

A másik ágon a Dallas Cowboys a Seattle Seahawks együttesét fogadja. Mindkét csapat playoff-részvétele meglepetésnek mondható, főként a Seahawksé, amelyet sok szakértő leírt a szezon előtt, Pete Carroll együttese azonban Russell Wilson irányításával és a Dallaséhoz hasonlóan kiváló futójátéknak köszönhetően új arcát mutatva jutott a rájátszásba. Az NFC-ben a New Orleans Saints és a Los Angeles Rams csak a második fordulóban kapcsolódik be.

Az Amerikai főcsoportban az Indianapolis Colts úgy jutott be a rájátszásba, hogy 1/5-tel kezdte az idényt, s most a csoportjában első Houston Texans otthonában bizonyíthat. A Texansban az irányító Deshaun Watson és az elkapó DeAndre Hopkins kapcsolata kiemelkedő. Utóbbinak 115 elkapása volt az alapszakaszban úgy, hogy egyszer sem ejtette el a felé szálló labdát, ez szinte példanélküli az NFL történetében.

A másik ágon a playoff-tagságát az utolsó pillanatokban bebiztosító Baltimore Ravens a Los Angeles Chargers csapatát fogadja. A Ravens szintén nagy hajrával érte el az utószezont, ami elsősorban annak köszönhető, hogy 4/5-ös mérlegnél az újonc irányító Lamar Jackson váltotta a Super Bowl-győztes Joe Flaccót. A két gárda két hete is összecsapott egymással, akkor 22-10-es Ravens-siker született.

A legutóbb döntős New England Patriots, illetve a Kansas City Chiefs csak a második körben kezd.

A rájátszás programja:

Amerikai Főcsoport (AFC):

1. forduló:

Houston Texans (3.)-Indianaplis Colts (6.), szombat 22.35

Baltimore Ravens (4.)-Los Angeles Chargers (5.), vasárnap 19.05

Az AFC-ben a Kansas City Chiefs (1.) és a New England Patriots (2.) csak a második fordulóban kapcsolódik be.

Nemzeti Főcsoport (NFC):

Dallas Cowboys (4.)-Seattle Seahawks (5.), vasárnap 2.15

Chicago Bears (3.)-Philadelphia Eagles (6.), vasárnap 22.40

Az NFC-ben a New Orleans Saints (1.) és a Los Angeles Rams (2.) csak a második fordulóban kapcsolódik be.

A Super Bowlt február 3-án Atlantában rendezik.

