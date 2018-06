Azt gondolta a sok focibarát, hogy na, ez az a korosztály, ez az a keret, amely hogy ha nem is lesz döntős, elődöntős, negyeddöntős, képes lehet arra, hogy megváltsa a jegyét Oroszországba. Nem váltotta meg. Amit éreztünk-tudtunk Franciaország előtt is, de a siker háttérbe szorította: kevés a minőségi játékos, kevés a nívós, külföldi bajnokságban húzóemberként számontartott játékos, nincs őszt, telet megélő kupacsapat, hogy az erőnlétről, a gyorsaságról (lassúságról), reakcióképességről, labdabiztosságról, technikáról már ne is szóljunk. Egy valami van: komoly, nem teljesítmény­arányos fizetések, csilli-villi autók, stadionok, amik bár szükségesek, nincs két lábuk, amikkel gólokat tudnának lőni.

Lehet, a következő négy évre változtatni kellene a koncepción, a módszereken, a kiválasztáson, személyeken, talán akkor lenne sansz a 2022-es katari részvételre. Ellenkező esetben marad továbbra is Mexikó mint már nagyon távoli emlék…

Molnár István

