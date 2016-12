Sok minden. Semmi

Illusztráció

„…sok minden véget ért az idén/és semmi sem kezdődött el”. Györe Balázs verse kínálja a megállapítást 2016-ról. A líra ritkán akar a sokaság kérdéseire választ adni, általában nem is ezzel az igénnyel olvassuk. És alighanem most is a magánélet felől közelítő mondat ez. Mégis olyan, mintha sokak érzését adná vissza erről az éppen aktuális köztes időről – az ember azokra gondol, akikkel összehozta a sors ebben az évben, és akikkel sikerült így-úgy beszélgetésbe mélyednie. Alig is volt beszélgetés, amelyik nem a körül forgott, vagy nem oda futott ki, hogy akkor mi is van most. Legalább hellyel-közzel, ha nem is pontosan. Legalább ameddig a belátás engedi: mibe ágyazódik a velünk történő jó és rossz, vagy közömbös és érdektelen. Bujdos Attila írása.