Csak az óriás platánfák integettek ismerősen, már amennyire egy fa integetni tud. De az biztos, azok 35 évvel ezelőtt is itt voltak, akkor, amikor én utoljára jártam a miskolctapolcai strandon. A fákon kívül nem maradt sok minden a régi fürdőből. Ez persze pozitívum, még akkor is, ha némi nosztalgiával idéztem fel a három évtizeddel ezelőtti élményeimet. Már, ha élménynek lehet nevezni egy akkora esést, amivel a strand egészségügyi szobájában kötöttem ki, ahol az ügyeletes orvos jóddal fertőtlenítette a sebem. Talán varrni is kellett volna, akkor nem marad nyoma a lábamon. Szántó Rita írása.

De a Napfény Grill is örökre rögzült. Nem tudom, hogy 35 évvel ezelőtt mi volt a neve, de egy biztos, akkor nem lehúzott rolókkal árválkodott a strand egyik sarkában. Persze most is van büfé bőven, de azért felrémlett, ahogy hétévesen ott sorakoztam palacsintáért. Kakaósat kértem, akkor a cukrozott kakaó volt az újdonság, a Nutelláról még nem hallottunk. A két jól megtöltött édességet papírtálcán egyensúlyoztam a pokrócig. A palacsintán vastagon volt a porcukor, ami szóródott összevissza. Az új fürdőruhámra is, amit Németországból – ráadásul az NSZK-ból – kaptam rokonoktól. Lila volt, apró, ezüst kagylódíszekkel az elején. Azóta kinőttem. Meg már van Nutella is, meg új strand. De a Napfény Grill bezárt.