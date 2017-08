Tudniillik, panaszkodnak egyes vendégek, hogy nagyon sokan fordulnak meg olyanok a strandon, akik nem tartják be a fürdőzés íratlan elemi elvárásait, és ezzel együtt a fürdőlátogatókra vonatkozó írott szabályokat sem. A szabálykövetők sérelmezik, hogy ezáltal kifizetett jegyükért nem kapják meg a szolgáltatást. Az illetékes erre azt mondta, hogy a kánikulai napokon erősen megnövekedett forgalom miatt valóban előfordultak kirívó szabálytalanságok. Azaz életbe lépett a nagy számok törvénye: több fürdőző között több renitens fordul elő.

Azt is megtudhattuk, hogy – a nagy számok törvénye logikai vonalán haladva – a több fürdőző nagyobb létszámú biztonsági személyzetet indukál, akik kellő szigorral járnak el a megnövekedett létszámú szabálytalankodók ellen. Maradva a logikai vonalon, talán azt is el lehetne érni, hogy kis létszámú fürdőzőt hozó napokon a kisebb létszámú biztonsági személyzet szigora nem csökken és a renitensek akkor is a kerítésen kívül találják magukat.

– Szaniszló Bálint –

„Gyászos napja volt a miskolci fürdőkultúrának és a fürdőnek... Miskolc - A múlt hét szombat után többen úgy döntöttek, egy darabig nem mennek a Selyemréti Strandfürdőbe. Gyászos nap ez Miskolcnak, a fürdőkultúrának, a Selyemréti Strandfürdőnek. Így összegezte az elmúlt szombat történéseit egy fürdőző az egyik internetes csoportban. Konkrétumokat ne... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA