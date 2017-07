Út, víz, gáz, szennyvíz-elvezetés kéne. Mások szerint meg közbiztonság. Van, aki a világ minden kincséért sem költözne el onnan, és van, aki semmi pénzért nem maradna. De pont a semmi pénz miatt kénytelen ott élni. Ami az egyik embernek lehetőség a Lyukóvölgyben – mert vannak üres házak, van mit elvinni, beköltözni, van hova elbújni –, az a másiknak a poklot jelenti. Komplett házak tűnnek el, egy élet munkája válik percek alatt semmivé.

Igazság nincs. Csak szegénység. Amikor télen a saját pottyantós oldaldeszkái is tűzre kerülnek, hogy ne fagyjon meg a család, nehéz megmagyarázni, nem visszük el a másét. Másnak meg nehéz elmondani, azért viszik, mert a sajátjuk elfogyott. Ezeket a feszültségeket, ellentmondásokat talán nem is lehet már feloldani. Kutatni persze igen, és talán érdemes is, éppúgy, mint mindkét oldalt megérteni.

– Szántó Rita –

